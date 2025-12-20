Women vs Men Fitness: पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का दिल क्यों रहता है ज्यादा सुरक्षित? हार्वर्ड स्टडी में हुआ खुलासा

इसके पीछे शरीर की बनावट और हार्मोन का बड़ा रोल है। महिलाओं में पाया जाने वाला एस्ट्रोजन हार्मोन एक्सरसाइज के दौरान फैट जलाने में मदद करता है और नसों को हेल्दी रखता है। इससे दिल जल्दी मज़बूत होता है। महिलाओं की मसल्स में स्लो-ट्विच फाइबर ज्यादा होते हैं, जो लंबे समय तक चलने वाली एक्टिविटी जैसे वॉक, साइक्लिंग या डांस के लिए बेहतर होते हैं। इससे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और सूजन जल्दी कंट्रोल में आती है। पुरुष ताकत और शॉर्ट बर्स्ट वाली एक्सरसाइज में अच्छे होते हैं, लेकिन दिल की वही सुरक्षा पाने के लिए उन्हें ज्यादा समय देना पड़ता है।