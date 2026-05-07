बार-बार और ज्यादा पेशाब क्यों आता है? यूरोलॉजिस्ट से जानें ये किडनी की समस्या का संकेत तो नहीं

Frequent Urination Reasons: अक्सर जब हमें बार-बार पेशाब आता है, तो हम सोचते हैं कि शायद पानी ज़्यादा पी लिया होगा या फिर शुगर बढ़ गई होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका सीधा कनेक्शन आपकी किडनी से भी हो सकता है? यूरोलॉजिस्ट का कहना है कि जब हमारी किडनी के फिल्टर सही से काम नहीं करते, तो शरीर में पेशाब की आदतों में बदलाव आने लगता है। आइए डॉक्टर परवेज (यूरोलॉजिस्ट) जानते हैं वो कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि आपके शरीर का यह फिल्टर यानी किडनी खतरे में हो सकती है।