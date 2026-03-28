दीपिका कक्कड़ की आई ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, इमोशनल हुईं एक्ट्रेस, पति शोएब बोले- लड़ाई लंबी है

Dipika Kakar Blood Test Report: टीवी एक्ट्रेस एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ इस समय अपने सबसे कठिन समय से गुजर रही हैं। उन्हें स्टेज 2 का लिवर कैंसर कुछ महीने पहले ही डिटेक्ट हुआ था, जिसके बाद उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। दीपिका की पहले कैंसर की सर्जरी सक्सेसफुल रही थी। जिसके बाद वह खुश थी, लेकिन अचानक उनकी जिंदगी में फिर तूफान आया और उन्हें शरीर में गांठ होने का पता चला। हालांकि, उसकी सर्जरी भी हो गई। जो कामयाब भी रही, अब उसी के बाद की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई हैं। जब कपल इस बात की जानकारी दे रहे थे तो उनके चेहरे पर परेशानी और चिंता साफ नजर आई, शोएब ने कहा कि हमें डर लग है दुआ कीजिए। इसके बाद उनके फैंस भी परेशान हो गए और कमेंट करने लगे।