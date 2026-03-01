Badshah Net Worth: 12 करोड़ का घर और 22 लाख के जूते! शादी की खबरों के बीच देखें बादशाह की ‘रॉयल’ लाइफ, जानें कितनी है नेटवर्थ

Badshah Net Worth: मशहूर रैपर बादशाह आजकल अपनी शादी की खबरों को लेकर खूब चर्चा में हैं। उन्होंने पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी के साथ गुपचुप तरीके से सात फेरे ले लिए हैं। सोशल मीडिया पर उनकी शादी की तस्वीरें भी तेजी से वायरल हो रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गानों पर सबको नचाने वाले बादशाह असल जिंदगी में कितनी आलीशान लाइफ जीते हैं? करोड़ों का बंगला हो, महंगी कारें हों या फिर जूतों का जबरदस्त शौक, बादशाह की यह लाइफस्टाइल बड़े-बड़े हीरो को मात देती है। चलिए आज हम आपको बताते हैं बादशाह की नेटवर्थ के बारे में।