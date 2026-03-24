Badshah Wedding Photos Viral : रैपर बादशाह ने गुपचुप रचाई शादी, ऐसे शुरू हुई थी Love Story

साल 2018 में रेमो डिसूजा की फिल्म 'नवाबजादे' से ईशा ने बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद दोनों एक ज्वेलरी एडवरटाइजमेंट में भी साथ नजर आ चुके हैं। बताया जाता है कि दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में हुई थी। कई बार ये साथ दिखे और फिर अफेयर की चर्चाएं होने लगीं। ये लोग 2022 से एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं। करीब 4 साल डेट करने के बाद शादी कर ली।