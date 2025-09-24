Badshah Eye Problem : US में बादशाह की आंख की सर्जरी? क्या है Corneal Abrasion, आंखों के लिए है खतरनाक

Badshah Eye Problem : रैपर बादशाह को लेकर बुरी खबर आ रही है। गायक ने खुद इंस्टाग्राम पर खराब आंख वाली तस्वीर को शेयर की। बताया जा रहा है कि नॉर्थ अमेरिका में रैपर बादशाद का इलाज किया जा रहा है। वहां पर बादशाह को स्टेज शो के दौरान ये दिक्कत शुरू हुई। इसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया। आइए जानते हैं कि कॉर्नियल एब्रेशन (Corneal Abrasion) क्या है, इस तरह की आंखों की समस्या क्यों होती है और इससे कितना खतरा होता है?
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बादशाह की आंख पर स्टेज शो के दौरान चोट लगी। इसके बाद उनको दिक्कत शुरू हुई। उनको आंखों की रूटीन सर्जरी करनी पड़ी है। साथ ही आंखों पर पट्टी करीब 5 दिन तक रखने के लिए कहा गया है। हालांकि, ये उम्मीद जताया जा रहा है कि करीब एक सप्ताह में वो ठीक हो जाएंगे।
डॉ. हिमांशु गुप्ता ने बताया कि जब किसी कारण से आंख की कॉर्निया पर चोट लगती है तो इसे कॉर्नियल एब्रेशन कहते हैं। इससे आंखों पर खुजली होना, सूजन होना, दर्द होना आदि की दिक्कत होती है। हालांकि, ये चोट कितनी गहरी है इस बार पर निर्भर करता है कि कॉर्नियल एब्रेशन का खतरा कितना है।
डॉ. हिमांशु ने ये भी कहा कि अक्सर एक्सीडेंट होने पर या स्पोर्ट्स के दौरान आंख पर चोट लगने के कारण अधिक दिक्कत होती है। इसलिए, खेलकूद के दौरान आंखों का खासकर तौर पर बचाव करना जरूरी है।
डॉ. हिमांशु ने ये सलाह दी कि अगर आंखों पर चोट लगे तो उसको फौरन चिकित्सक से दिखाना चाहिए। कई बार लोग खुद मेडिकल स्टोर से आईड्रॉप लेकर या दर्द की दवा लेकर इलाज कर लेते हैं। इस तरह की लापरवाही के कारण कई बार ये समस्या बेहद गंभीर हो सकती है। इसलिए, आंख की समस्या को हल्के में ना लें।