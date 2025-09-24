Patrika LogoSwitch to English

स्वास्थ्य

Badshah Eye Problem : US में बादशाह की आंख की सर्जरी? क्या है Corneal Abrasion, आंखों के लिए है खतरनाक

Badshah Eye Problem : रैपर बादशाह को लेकर बुरी खबर आ रही है। यूएस में Corneal Abrasion के कारण बादशाह की आंख की सर्जरी की बात कही जा रही है। आइए, डॉक्टर से जानते हैं कि ये क्या होता है?

मुंबई

Ravi Gupta

Dr. Himanshu Gupta

Sep 24, 2025

Badshah Eye Problem : Photo : Badshah/Instagram

Badshah Eye Problem : रैपर बादशाह को लेकर बुरी खबर आ रही है। गायक ने खुद इंस्टाग्राम पर खराब आंख वाली तस्वीर को शेयर की। बताया जा रहा है कि नॉर्थ अमेरिका में रैपर बादशाद का इलाज किया जा रहा है। वहां पर बादशाह को स्टेज शो के दौरान ये दिक्कत शुरू हुई। इसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया। आइए जानते हैं कि कॉर्नियल एब्रेशन (Corneal Abrasion) क्या है, इस तरह की आंखों की समस्या क्यों होती है और इससे कितना खतरा होता है?

US में बादशाह की आंख की सर्जरी?

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बादशाह की आंख पर स्टेज शो के दौरान चोट लगी। इसके बाद उनको दिक्कत शुरू हुई। उनको आंखों की रूटीन सर्जरी करनी पड़ी है। साथ ही आंखों पर पट्टी करीब 5 दिन तक रखने के लिए कहा गया है। हालांकि, ये उम्मीद जताया जा रहा है कि करीब एक सप्ताह में वो ठीक हो जाएंगे।

Expert Tips : डॉ. हिमांशु गुप्ता से पत्रिका की बातचीत

कॉर्नियल एब्रेशन पर डॉक्टर की राय | डिजाइन- पत्रिका

डॉ. हिमांशु गुप्ता ने बताया कि जब किसी कारण से आंख की कॉर्निया पर चोट लगती है तो इसे कॉर्नियल एब्रेशन कहते हैं। इससे आंखों पर खुजली होना, सूजन होना, दर्द होना आदि की दिक्कत होती है। हालांकि, ये चोट कितनी गहरी है इस बार पर निर्भर करता है कि कॉर्नियल एब्रेशन का खतरा कितना है।

डॉ. हिमांशु ने ये भी कहा कि अक्सर एक्सीडेंट होने पर या स्पोर्ट्स के दौरान आंख पर चोट लगने के कारण अधिक दिक्कत होती है। इसलिए, खेलकूद के दौरान आंखों का खासकर तौर पर बचाव करना जरूरी है।

कॉर्नियल एब्रेशन के संभावित कारण

  • आंखों में ड्राइनेस
  • सोते समय पलकें पूरी तरह से बंद न होना
  • कॉर्निया में घर्षण
  • कॉर्निया संबंधी कोई बीमारी

कॉर्नियल एब्रेशन के प्रमुख लक्षण (Corneal Abrasion Symptoms)

  • आंख में सुई चुभने जैसा दर्द
  • आख में सूजन व लाली
  • अत्यधिक आंसू आना
  • धुंधला दिखना
  • आंख में कुछ फंसा होने का अहसास

कॉर्नियल एब्रेशन से बचाव (Prevention For Corneal Abrasion)

  • सनग्लास पहनें
  • आंख को जोर से मलने से बचें
  • केमिकल्स और डिटर्जेंट से सावधानी

डॉ. हिमांशु ने ये सलाह दी कि अगर आंखों पर चोट लगे तो उसको फौरन चिकित्सक से दिखाना चाहिए। कई बार लोग खुद मेडिकल स्टोर से आईड्रॉप लेकर या दर्द की दवा लेकर इलाज कर लेते हैं। इस तरह की लापरवाही के कारण कई बार ये समस्या बेहद गंभीर हो सकती है। इसलिए, आंख की समस्या को हल्के में ना लें।

Updated on:

24 Sept 2025 05:34 pm

Published on:

24 Sept 2025 04:06 pm

