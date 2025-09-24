Badshah Eye Problem : US में बादशाह की आंख की सर्जरी? क्या है Corneal Abrasion, आंखों के लिए है खतरनाक

Badshah Eye Problem : रैपर बादशाह को लेकर बुरी खबर आ रही है। गायक ने खुद इंस्टाग्राम पर खराब आंख वाली तस्वीर को शेयर की। बताया जा रहा है कि नॉर्थ अमेरिका में रैपर बादशाद का इलाज किया जा रहा है। वहां पर बादशाह को स्टेज शो के दौरान ये दिक्कत शुरू हुई। इसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया। आइए जानते हैं कि कॉर्नियल एब्रेशन (Corneal Abrasion) क्या है, इस तरह की आंखों की समस्या क्यों होती है और इससे कितना खतरा होता है?