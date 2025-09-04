Rare Surgery: आंख में उग आया दांत! पटना के डॉक्टरों ने किया अनोखा ऑपरेशन, जानें पूरा मामला

जब मरीज का CBCT स्कैन (Cone Beam CT Scan) किया गया तो डॉक्टरों को पता चला कि उनकी आंख के नीचे (फ्लोर ऑफ आर्बिट) में दांत की जड़ें विकसित हो गई हैं। दांत का ऊपरी हिस्सा (क्राउन) मैक्सिलरी साइनस तक पहुंच गया था। चूंकि यह दांत अपनी सामान्य जगह पर नहीं था, इसलिए शरीर ने इसे फॉरेन बॉडी (विदेशी तत्व) मान लिया और उसके चारों ओर एक सिस्ट बना लिया। यही सिस्ट चेहरे में सूजन और हड्डी गलने की मुख्य वजह बना।