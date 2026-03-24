Eggs Benefits for Health: हार्वर्ड के डॉक्टर ने बताया अंडे का असली सच, 14 दिनों तक रोज खाएं 1 अंडा, फिर शरीर में जो बदलाव होगा..

Eggs Benefits for Health: इंटरनेट पर सेहत को लेकर बहुत सी बातें होती हैं। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से पढ़े डॉ. सौरभ सेठी (Gastroenterologist) ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर अंडे की ताकत के बारे में बताया है। डॉ. सेठी के अनुसार, अंडे से सिर्फ प्रोटीन ही नहीं मिलता, बल्कि यह आपके शरीर के लिए एक सुपरफूड भी है। अगर आप लगातार 14 दिनों तक इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो इसके नतीजे आपको हैरान कर देंगे।