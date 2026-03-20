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Sleeping Posture for Neck Pain: जिम नहीं, आपका बिस्तर बना रहा है आपको बीमार! मुंबई के डॉक्टर ने बताया गर्दन के दर्द का असली सच

Sleeping Posture for Neck Pain: रात को सोते समय आपकी एक गलती गर्दन के दर्द को उम्रभर का रोग बना सकती है। मुंबई के डॉक्टर ने बताया है कि कैसे गलत तकिया और सोने का तरीका आपकी स्पाइन को नुकसान पहुंचा रहा है। जानिए गर्दन के दर्द से बचने का वो आसान तरीका जो बिना दवा के आपको आराम देगा।

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भारत

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Charvi Jain

Mar 20, 2026

better sleep tips

Sleeping Posture for Neck Pain (source: gemini, instagram)

Sleeping Posture for Neck Pain: ज्यादातर लोग अपनी गर्दन के दर्द की वजह ऑफिस की कुर्सी या जिम की कसरत को मानते हैं, लेकिन मुंबई के मशहूर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. मनन वोरा ने अपने सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक वीडियो शेयर किया है। उनका कहना है कि असली नुकसान तब होता है जब हम गहरी नींद में होते हैं और हमारी गर्दन को सही सपोर्ट नहीं मिलता। अक्सर दिन भर अपने उठने-बैठने के तरीके पर ध्यान देने वाले लोग भी रात की इस बड़ी लापरवाही को नजरअंदाज कर देते हैं। डॉ. वोरा के अनुसार, रात के वो 7 से 8 घंटे अगर आपकी गर्दन गलत पोजीशन में रही, तो यह धीरे-धीरे उम्रभर का दर्द बन सकती है।

रात को सोने से हो रहा है यह दर्द

मनन वोरा का अनुभव कहता है कि उनके पास आने वाले अधिकतर मरीजों की गर्दन जिम में वजन उठाने से नहीं, बल्कि सोते समय गलत पोश्चर की वजह से खराब होती है। हम रात में करीब 6 से 8 घंटे सोते हैं, और यही वो समय होता है जब शरीर खुद को रिपेयर करता है। आप दिन भर चाहे कितनी भी अच्छी एक्सरसाइज कर लें या सीधे बैठें, लेकिन अगर सोते समय आपकी गर्दन और सिर का एलाइनमेंट सही नहीं है, तो धीरे-धीरे यह एक गंभीर समस्या बन जाती है।

गलत तकिया बढ़ा रहा है मुसीबत

डॉक्टर ने वीडियो के जरिए बताया कि जब हम पुराने या गलत डिजाइन वाले तकिये का इस्तेमाल करते हैं, तो शरीर पर इसका सीधा असर पड़ता है। आपकी गर्दन की मसल्स को कभी आराम ही नहीं मिल पाता। वो पूरी रात खिंची रहती हैं। गर्दन के जोड़ों को रात भर जोर लगाना पड़ता है, जिससे वो थक जाते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच जो डिस्क होती है, उन्हें रात में रिपेयर होने का मौका चाहिए होता है, जो गलत तरीके से सोने पर नहीं मिल पाता।

बस एक छोटा सा बदलाव आपके शरीर को सही रख सकता है

डॉ. वोरा के अनुसार, हर बार गर्दन के दर्द के लिए महंगी दवाइयां या लंबे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी सिर्फ एक सही तकिया आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। उन्होंने स्पाइन कंटूर सर्वाइकल पिलो (Spine Contour Cervical Pillow) इस्तेमाल करने की सलाह दी है। यह खास तकिया गर्दन को एक न्यूट्रल पोजीशन में रखता है, जिससे सोते समय गर्दन न तो बहुत ऊंची रहती है और न ही बहुत नीची। डॉक्टर का कहना है, अगर आप रात के 7 घंटे अपनी गर्दन को सही सपोर्ट दे दें, तो आपको बार-बार अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

नींद सुधारें, सेहत सुधारें

अगर आप भी सुबह गर्दन के दर्द के साथ उठते हैं, तो समझ जाएं कि आपका तकिया आपका साथ नहीं दे रहा है। एक सही डिजाइन वाला तकिया आपके हजारों रुपये और सालों की तकलीफ बचा सकता है। याद रखिये, अच्छी नींद सिर्फ दिमाग के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए भी बहुत जरूरी है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Published on:

20 Mar 2026 06:06 pm

Hindi News / Lifestyle News / Sleeping Posture for Neck Pain: जिम नहीं, आपका बिस्तर बना रहा है आपको बीमार! मुंबई के डॉक्टर ने बताया गर्दन के दर्द का असली सच

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