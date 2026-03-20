Sleeping Posture for Neck Pain: जिम नहीं, आपका बिस्तर बना रहा है आपको बीमार! मुंबई के डॉक्टर ने बताया गर्दन के दर्द का असली सच

Sleeping Posture for Neck Pain: ज्यादातर लोग अपनी गर्दन के दर्द की वजह ऑफिस की कुर्सी या जिम की कसरत को मानते हैं, लेकिन मुंबई के मशहूर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. मनन वोरा ने अपने सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक वीडियो शेयर किया है। उनका कहना है कि असली नुकसान तब होता है जब हम गहरी नींद में होते हैं और हमारी गर्दन को सही सपोर्ट नहीं मिलता। अक्सर दिन भर अपने उठने-बैठने के तरीके पर ध्यान देने वाले लोग भी रात की इस बड़ी लापरवाही को नजरअंदाज कर देते हैं। डॉ. वोरा के अनुसार, रात के वो 7 से 8 घंटे अगर आपकी गर्दन गलत पोजीशन में रही, तो यह धीरे-धीरे उम्रभर का दर्द बन सकती है।