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क्या आप भी मानसिक तनाव में हैं? गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के ये विचार बदल देंगे आपकी सोच

Sri Sri Ravi Shankar Motivational Quotes: क्या आप अपनी समस्याओं से परेशान हैं? श्री श्री रविशंकर जी के नजरिए से समझें कि कैसे अपनी सोच का दायरा बढ़ाकर और निस्वार्थ सेवा से आप जीवन में असली सुकून और मानसिक शांति पा सकते हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

Apr 23, 2026

Mental Peace Tips

Mental Peace Tips| image credit gemini

Mental Peace Tips: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी छोटी-छोटी उलझनों में इतने फंसे रहते हैं कि उन्हें लगने लगता है कि उनकी समस्याएं ही दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जब लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो तनाव और बड़ा होता जाता है? इसके विपरीत, जब वे अपना ध्यान दूसरों की ओर मोड़ते हैं, तो उनकी खुद की परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। तनाव-मुक्त और खुशहाल जीवन के इसी रहस्य को समझाते हुए आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर गुरुदेव का एक बहुत गहरा नजरिया है। आज के इस लेख में आइए, गुरुदेव की इसी विचारधारा को समझते हैं।

दूसरों की मदद करना है शांति का जरिया


श्री श्री रविशंकर गुरुदेव का मानना है कि, "जब आप दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, तो आपकी समस्याएं हल होने लगती हैं।" अक्सर लोगों को लगता है कि सेवा या मदद करने के लिए बहुत बड़े साधनों या बहुत सारे खाली समय की आवश्यकता होती है, लेकिन असल में यह केवल एक मानसिक बदलाव है। गुरुदेव समझाते हैं कि जब लोगों का ध्यान मेरे साथ क्या गलत हुआ से हटकर मैं दूसरों के लिए क्या अच्छा कर सकता हूं पर चला जाता है, तो उनकी अपनी परेशानियां अपने आप ही छोटी दिखने लगती हैं।

इसे अपनी लाइफ में कैसे उतारें?


गुरुदेव की इन सीखों को जीवन में शामिल करने के लिए सबसे पहले लोगों को अपनी सोच का दायरा बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर वे केवल अपने परिवार या करियर के सीमित दायरे में ही उलझे रहते हैं। यदि लोग कभी-कभी किसी अजनबी की छोटी सी मदद कर दें या बिना किसी स्वार्थ के किसी के काम आएं, तो उन्हें जो आंतरिक खुशी मिलेगी, वह किसी बड़ी भौतिक उपलब्धि से कहीं अधिक सुकून देने वाली होगी। इसके अलावा, सेवा का भाव रखना बहुत जरूरी है, जिसका अर्थ हमेशा केवल धन या सामग्री देना नहीं होता। कभी किसी को अच्छी सलाह देना, किसी का दुख धैर्य से सुनना या बस किसी को मुस्कुराकर अभिवादन करना भी एक सेवा है। जब लोग दूसरों को खुश देखने का लक्ष्य बना लेते हैं, तो उनकी अपनी समस्याएं भी अपने आप ही हल होने लगती हैं और मन को एक नई शांति का अनुभव होता है।

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Published on:

23 Apr 2026 07:00 am

Hindi News / Lifestyle News / क्या आप भी मानसिक तनाव में हैं? गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के ये विचार बदल देंगे आपकी सोच

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