क्या आप भी मानसिक तनाव में हैं? गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के ये विचार बदल देंगे आपकी सोच



गुरुदेव की इन सीखों को जीवन में शामिल करने के लिए सबसे पहले लोगों को अपनी सोच का दायरा बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर वे केवल अपने परिवार या करियर के सीमित दायरे में ही उलझे रहते हैं। यदि लोग कभी-कभी किसी अजनबी की छोटी सी मदद कर दें या बिना किसी स्वार्थ के किसी के काम आएं, तो उन्हें जो आंतरिक खुशी मिलेगी, वह किसी बड़ी भौतिक उपलब्धि से कहीं अधिक सुकून देने वाली होगी। इसके अलावा, सेवा का भाव रखना बहुत जरूरी है, जिसका अर्थ हमेशा केवल धन या सामग्री देना नहीं होता। कभी किसी को अच्छी सलाह देना, किसी का दुख धैर्य से सुनना या बस किसी को मुस्कुराकर अभिवादन करना भी एक सेवा है। जब लोग दूसरों को खुश देखने का लक्ष्य बना लेते हैं, तो उनकी अपनी समस्याएं भी अपने आप ही हल होने लगती हैं और मन को एक नई शांति का अनुभव होता है।