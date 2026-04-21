सादा और सुकून भरा है ‘धुरंधर’ स्टार राकेश बेदी का घर: फराह खान ने दिखाई उनके सुकून भरे आशियाने की झलक!

फराह खान द्वारा शेयर किए गए यूट्यूब ब्लॉग में राकेश बेदी का घर बहुत ही सिंपल और सुकून देने वाला लगा। इसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि यह किसी बड़े स्टार का एक लग्जरियस घर है, बल्कि यह एक बहुत ही सोबर और सुकून भरी वाइब देता है। पूरे घर की दीवारों पर क्रीम और बेज जैसे हल्के रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जो घर में आते ही एक अलग तरह की शांति महसूस कराते हैं। घर के बड़े वाले लिविंग रूम में सागौन की लकड़ी का सोफा सेट है और दीवारों को सुंदर पेंटिंग्स व सजावट के सामानों से बहुत प्यार से सजाया गया है। घर के अंदर एक दूसरा लिविंग रूम भी है, जो थोड़ा छोटा और काफी आरामदायक है, जहां राकेश बेदी का परिवार साथ बैठकर टीवी देखने का मजा लेता है।