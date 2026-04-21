पकड़े गए राकेश बेदी! फराह खान ने सरेआम उड़ाई धज्जियां, बताया कैसे फ्री की शराब के लिए ‘धुरंधर’ एक्टर करते थे ये कांड

फराह खान ने व्लॉग में बताया कि राकेश बेदी से उनकी दोस्ती बेहद पुरानी है और ये उस समय की है, जब राकेश FTII में पढ़ाई कर रहे थे और फराह सिर्फ 15 साल की थीं। फराह ने हंसते हुए खुलासा किया कि उस दौर में राकेश और उनके दोस्त रोजाना जावेद अख्तर के घर पहुंच जाते थे फ्री के खाने और मुफ्त की शराब के लिए और उनका दिमाग इन सब चीजों में ज्यादा चलता था। इसके बाद फराह ने कहा कि उस टोली में फारूक शेख, सतीश शाह, नीना गुप्ता और सुप्रिया पाठक जैसे नाम भी शामिल होते थे। ये सिलसिला कई सालों तक बड़े आराम से चलता रहा और सब मजे से ये काम करते थे।