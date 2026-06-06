कौन थे ‘जुमांजी’ फिल्म एक्टर जेम्स हैंडी? जिनकी गर्लफ्रेंड के बेटे ने की चाकू मारकर हत्या, खुद किया पुलिस को कॉल

Hollywood actor James Handy murdered California: हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दिल दहला देने वाली और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। फिल्म 'जुमांजी' और 'टॉप गन: मैवेरिक' जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी का लोहा मनवा चुके दिग्गज अमेरिकी अभिनेता जेम्स हैंडी की कैलिफोर्निया स्थित उनके घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई है। 81 साल के वेटरन अभिनेता की हत्या किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि उनकी खुद की गर्लफ्रेंड के 44 साल के बेटे ने की है। इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे हॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। हर कोई इस खबर से हैरान हो रहा है।