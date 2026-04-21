Rakesh Bedi: ‘रोज का किराया-भाड़ा भी नहीं मिला था, खाना भी घर से लाता था’, ‘धुरंधर 2’ स्टार राकेश बेदी ने किया बड़ा खुलासा

'धुरंधर 2' के बारे में बात करते हुए, राकेश ने यह भी बताया कि उनका लोकप्रिय डायलॉग "बच्चा है तू मेरा" वायरल हो गया है और विज्ञापनों और फैंस के साथ बातचीत में इसका खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़ूम के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, "हर कोई जिससे मैं मिलता हूं, या जो मुझसे फोटो खिंचवाने के लिए कहता है, वह कहता है, 'सर, कृपया मेरे लिए यह बोल दीजिए।' भले ही वह व्यक्ति मेरे बच्चे जैसा न दिखता हो, या उसके बाल न हों, फिर भी मैं उसको 'बच्चा है तू मेरा' कहता हूं।"