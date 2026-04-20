रणवीर के बिना बनेगी ‘धुरंधर 3’? जमील जमाली बने राकेश बेदी ने दिया बड़ा हिंट

Rakesh Bedi On Dhurandhar 3: निर्देशक आदित्य धर के जादुई निर्देशन में बनी स्पाई थ्रिलर 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर नए कीर्तिमान रच रही हैं। 1700 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली इस फिल्म की सफलता ने दर्शकों के बीच एक ही सवाल छोड़ दिया है- क्या 'धुरंधर 3' भी आएगी? इस बीच, फिल्म में 'जमील जमाली' का अहम किरदार निभाने वाले दिग्गज अभिनेता राकेश बेदी ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, जिससे फैंस थोड़े हैरान भी हैं और उत्साहित भी हो रहे हैं।