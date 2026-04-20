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रणवीर के बिना बनेगी ‘धुरंधर 3’? जमील जमाली बने राकेश बेदी ने दिया बड़ा हिंट

Rakesh Bedi On Dhurandhar 3: आदित्य धर की फिल्म धुरंधर के दोनों पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है। फैंस इसके तीसरे पार्ट को लेकर भी काफी एक्साइटेड हो रहे हैं। ऐसे में फिल्म में जमील जमाली बने राकेश बेदी ने धुरंधर 3 पर बड़ा अपडेट दिया है, जिसे सुनकर फैंस खुश भी हो रहे हैं और उदास भी…

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मुंबई

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Priyanka Dagar

Apr 20, 2026

did Dhurandhar 3 Will be made without Ranveer singh rakesh Bedi drops a major hint

धुरंधर 3 पर राकेश बेदी का रिएक्शन आया सामने

Rakesh Bedi On Dhurandhar 3: निर्देशक आदित्य धर के जादुई निर्देशन में बनी स्पाई थ्रिलर 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर नए कीर्तिमान रच रही हैं। 1700 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली इस फिल्म की सफलता ने दर्शकों के बीच एक ही सवाल छोड़ दिया है- क्या 'धुरंधर 3' भी आएगी? इस बीच, फिल्म में 'जमील जमाली' का अहम किरदार निभाने वाले दिग्गज अभिनेता राकेश बेदी ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, जिससे फैंस थोड़े हैरान भी हैं और उत्साहित भी हो रहे हैं।

धुरंधर 3 पर राकेश बेदी का आया रिएक्शन (Rakesh Bedi On Dhurandhar 3)

राकेश बेदी ने जूम के साथ खास बातचीत की। इस दौरान एक्टर से 'धुरंधर 3' की संभावनाओं पर सवाल किया गया, तो उन्होंने बहुत ही सिंपल जवाब दिया। राकेश ने कहा, "ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि मौजूदा कहानी के साथ तीसरा भाग बनेगा। 'धुरंधर 2' का अंत इस तरह हुआ है कि मुख्य जासूस (रणवीर सिंह) अपने देश वापस लौट जाता है, जिससे कहानी पूरी लगती है।"

हालांकि, उन्होंने फ्रेंचाइजी को लेकर एक उम्मीद की किरण भी छोड़ी। राकेश ने आगे कहा कि 'धुरंधर' अब एक बड़ा ब्रांड बन चुकी है। यह एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसे भविष्य में किसी भी समय दूसरे कलाकारों के साथ नई कहानी के साथ बनाया जा सकता है। उनके इस बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर 'धुरंधर 3' आती है, तो शायद उसमें कोई नया जासूस या बिल्कुल नई कास्ट नजर आएगी।

राकेश बेदी ने दिया धुरंधर 3 पर बड़ा हिंट (Rakesh Bedi On Dhurandhar with new Cast)

राकेश बेदी का मानना है कि 'धुरंधर 2' की सफलता के पीछे दर्शकों की गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने बताया, "लोग दूसरे भाग को सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं देख रहे थे, बल्कि वह यह जानने के लिए बेचैन थे कि पहले भाग की कहानी आगे क्या मोड़ लेगी। अब वही उत्सुकता तीसरे भाग को लेकर भी है।" फैंस सोशल मीडिया पर लगातार मेकर्स से गुहार लगा रहे हैं कि इस जासूसी दुनिया को और आगे ले जाया जाए।

बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' का सुनामी जैसा सफर

दिसंबर 2025 में जब इस सफर का पहला पार्ट आया था, तो उसने 1300 करोड़ रुपये कमाकर सबको चौंका दिया था। लेकिन असली धमाका 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई 'धुरंधर: द रिवेंज' ने किया। यह घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 1100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई है। पूरी दुनिया में अब तक यह 1750 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार कर चुकी है।

इतनी बड़ी सफलता के बाद कोई भी मेकर इस फ्रेंचाइजी को छोड़ना नहीं चाहेगा। भले ही रणवीर सिंह का किरदार अपनी मंजिल तक पहुंच गया हो, लेकिन 'धुरंधर' के नाम का जादू अभी भी बरकरार है। अब देखना यह है कि आदित्य धर क्या कोई नया दांव खेलते हैं या 'धुरंधर 3' के लिए कोई नई स्क्रिप्ट तैयार करते हैं।

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Published on:

20 Apr 2026 11:46 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / रणवीर के बिना बनेगी ‘धुरंधर 3’? जमील जमाली बने राकेश बेदी ने दिया बड़ा हिंट

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