राकेश बेदी ने ‘धुरंधर 2’ के क्लाइमेक्स पर किया अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, जिसे सबने किया मिस

CNN के एक इंटरव्यू के दौरान राकेश ने कहा कि उन्हें शुरू से ही अपने किरदार के बारे में पूरी जानकारी थी। उन्होंने बताया कि जमील जमाली किस तरह रणवीर सिंह के किरदार हमजा को सिर्फ अपने हक में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि हमजा सोचता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। राकेश ने आगे बताया, 'मुझे मेरे किरदार का ग्राफ शुरू से पता था। इसलिए मैंने पहले भाग में कई जगहों पर रणवीर को ऐसे लुक दिए जो दर्शाते थे कि मैं उन्हें देख रहा हूं और उनका इस्तेमाल करने की योजना बना रहा हूं।'