क्या ‘हमजा’ है असली जासूस? ‘धुरंधर 2’ में उजैर बलोच एंगल ने मचाई सनसनी

इसमें एक भारतीय जासूस का भी जिक्र किया, जिसकी कहानी काफी हद तक फिल्म जैसी लगती है, जिसमें बताया जाता है कि वो महाराष्ट्र के सांगली का रहने वाला था और पहले भारतीय नौसेना में कार्यरत था। बता दें, साल 2001 में उसने नौकरी छोड़ दी और देश के लिए कुछ बड़ा करने की ठानी। शुरुआत में उसे भारतीय एजेंसियों से मदद नहीं मिला, लेकिन उसने हार नहीं मानी और बाद में वो ईरान चला गया, जहां उसने शिपिंग का कारोबार शुरू किया। इसी दौरान वो पाकिस्तान के कुख्यात गैंगस्टर उजैर बलोच के संपर्क में आया और धीरे-धीरे उसके गिरोह में घुसने में कामयाब हो गया। हालांकि कहा जाता है कि उसने इस दौरान अहम जानकारियां और हथियारों से जुड़ी सूचनाएं इकट्ठा कीं।