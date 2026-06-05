Amitabh Bachchan ने किया जिंदगी की परेशानियों पर पोस्ट, लिखा- सबका अंत निश्चित है, बदलाव को स्वीकार करें

अमिताभ बच्चन ने 5 जून की सुबह 3:22 बजे अपने ब्लॉग पर जीवन की उलझनों को लेकर बेहद गहरी बात लिखी। उन्होंने बताया कि समस्याओं में भी कैसे पॉजिटिविटी ढूंढी जा सकती है। बिग बी ने लिखा, "समस्याओं की सबसे अच्छी बात यह है कि वह बाद में भी समस्याएं ही रहेंगी, इसलिए उनसे तुरंत निपटना या घबराना जरूरी नहीं है। हर दिन जीवन हमें कुछ न कुछ नया सिखाता है। जब कोई समस्या सामने आती है, तो मन में एक बेचैनी पैदा होती है। यही बेचैनी हमें उस समस्या को गहराई से समझने, उसका पूरा ज्ञान और अनुभव हासिल करने का मौका देती है। यही अनुभव आखिरकार हमारी समझदारी और परिपक्वता को बढ़ाता है।"