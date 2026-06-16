Yoga Guru Tips: लगातार टाइपिंग से उंगलियों, कलाइयों में होती है अकड़न? योग गुरु से जानें राहत देने वाले योगासन

Desk Job Wrist Pain Yoga: आज के डिजिटल युग में, पढ़ाई या ऑफिस के काम के चलते घंटों लैपटॉप या कंप्यूटर पर लगातार टाइपिंग करने के कारण उंगलियों, कलाई और बाजुओं में अकड़न या झनझनाहट जैसी असहजता महसूस हो सकती है। ऐसे में हल्की स्ट्रेचिंग या योग करना फायदेमंद हो सकता है। आइए, योग गुरु हिमालयन सिद्धा अक्षर से जानते हैं कि इस समस्या से राहत पाने के लिए कौन से योगाभ्यास करने चाहिए।