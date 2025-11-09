11/11 Portal Day 2025 : 11/11 पोर्टल डे 2025 : अंक ज्योतिष के अनुसार यह दिन क्यों है इतना खास

11/11 Portal Day 2025 : हर साल जब कैलेंडर 11 नवंबर की तारीख पर आता है, तो एक अजीब सी खामोशी और उत्सुकता छा जाती है। यह महज़ एक तारीख नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए एक कॉस्मिक आमंत्रण (Cosmic Invitation) है, जो Manifestation की शक्ति पर विश्वास रखते हैं। 11/11 पोर्टल के नाम से मशहूर यह दिन साल की सबसे ऊँची ऊर्जा फ्रीक्वेंसी (Energetic Frequency) वाला माना जाता है। इसे आप ब्रह्मांड का वह दरवाज़ा मान सकते हैं, जो इस दिन ज़्यादा देर तक, और ज़्यादा खुले दिल से आपकी बात सुनता है।