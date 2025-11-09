11/11 Portal Day 2025 : 11/11 पोर्टल डे 2025 : अंक ज्योतिष के अनुसार यह दिन क्यों है इतना खास

11/11 Portal Day 2025 : 11/11 पोर्टल डे 2025 : 11 नवंबर 11:11 मैनिफेस्टेशन: अपनी ड्रीम लाइफ पाने के शक्तिशाली तरीके (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
11/11 Portal Day 2025 : हर साल जब कैलेंडर 11 नवंबर की तारीख पर आता है, तो एक अजीब सी खामोशी और उत्सुकता छा जाती है। यह महज़ एक तारीख नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए एक कॉस्मिक आमंत्रण (Cosmic Invitation) है, जो Manifestation की शक्ति पर विश्वास रखते हैं। 11/11 पोर्टल के नाम से मशहूर यह दिन साल की सबसे ऊँची ऊर्जा फ्रीक्वेंसी (Energetic Frequency) वाला माना जाता है। इसे आप ब्रह्मांड का वह दरवाज़ा मान सकते हैं, जो इस दिन ज़्यादा देर तक, और ज़्यादा खुले दिल से आपकी बात सुनता है।
अगर आपकी कोई अधूरी इच्छा है, कोई बड़ा सपना है, तो 11 नवंबर वह जादुई मौका है, जब आपके सपने हकीकत की शक्ल लेना शुरू कर सकते हैं। यह दिन किस्मत बदलने वाला हो सकता है।
अंक ज्योतिष (Numerology) की दुनिया में, अंक 11 को एक 'मास्टर नंबर' (Master Number) का दर्जा दिया गया है। मास्टर नंबर 11 आध्यात्मिक ज्ञान, व्यक्तिगत विकास और प्रचुरता (Abundance) का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि नवंबर के महीने को ही Manifestation के लिए इतना शक्तिशाली माना जाता है।
अंक ज्योतिष में, 1111 जीवन बदलने वाले परिवर्तन का प्रतीक है। अंकशास्त्र की दुनिया में, कुछ संख्याओं को प्रकटीकरण की कुंजी माना जाता है और संख्या 1 समस्त सृष्टि की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती है। इसे एक मास्टर अंक माना जाता है जो व्यक्तिगत विकास, आध्यात्मिक ज्ञान और प्रचुरता को बढ़ावा देता है।
अपने सपनों को हकीकत में बदलने के कुछ तरीके यहां दिए गए हैं।
सही समय चुनें (Timing is Everything): समय ही सब कुछ है! सुनिश्चित करें कि आप अपने ध्यान को सही समय के साथ तालमेल बिठाएं।
कल्पना को हकीकत बनाएं (Visualization): एक शांत जगह ढूंढें और एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करें और गहरी और शांत सांसें लें। ऐसा करते समय, अपनी इच्छा की कल्पना ऐसे करें जैसे वह पहले ही हो चुकी हो।
संकल्प (Affirmations) का उपयोग करें: सशक्त पुष्टिकरण सब कुछ बदल सकते हैं। कुछ पुष्टिकरण जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, वे हैं:
यह Manifestation की सबसे प्रभावी तकनीकों में से एक है। इसमें आपको 'Law of Attraction' (आकर्षण का नियम) का उपयोग करना होता है। एक डायरी या कागज़ लें। अब भविष्य की तारीख डालकर एक डायरी एंट्री लिखें। इस एंट्री में लिखें कि आपकी इच्छा पूरी होने के बाद आपका जीवन कैसा है।
इस तरह लिखने से आप अपने Subconscious Mind को यह संकेत देते हैं कि आपका सपना हकीकत है, और ब्रह्मांड उसी के अनुसार काम करना शुरू कर देता है।
