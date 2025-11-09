Premanand ji Maharaj : क्या सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती है या किस्मत का भी हाथ होता है? प्रेमानंद महाराज ने बताया..

Premanand ji Maharaj : क्या सफलता केवल मेहनत से मिलती है या इसमें किस्मत का भी योगदान होता है? यह सवाल हर इंसान के मन में उठता है। पंजाब के श्रीवांश ने जब यही प्रश्न प्रेमानंद महाराज से पूछा महाराज जी धन और सफलता मेहनत से मिलती है या किस्मत से अगर किस्मत से मिलती है तो लोग मेहनत क्यों करते हैं? महाराज जी ने कहा, धन और सफलता प्रारब्ध और पुरुषार्थ से मिलकर मिलती है। महाराज जी के अनुसार, मेहनत और भाग्य दोनों जीवन के रथ के दो पहिए हैं जिसे आप कह रहे हो मेहनत उसे कहते हैं पुरुषार्थ और जिसे आप कह रहे हो किस्मत उसे कहते हैं प्रारब्ध। जैसे एक बहुत पढ़ा लिखा अच्छा ग्रेजुएट डिग्री लिए घूम रहा है। नौकरी नहीं मिल रही। अभी उसकी किस्मत है कि उसने बहुत प्रयास किया। सफलता प्राप्त की, अंक प्राप्त किए। वह ग्रेजुएट भी है। कितने हैं जिन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की और सफलता उनके हाथ नहीं लगी। वो कई जगह प्रयास किए। कई जगह सफल होते हुए भी विफल हो गए। यह किसका खेल है? किस्मत का या प्रारब्ध का।