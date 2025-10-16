धोखाधड़ी केस में फंसी शिल्पा शेट्टी को बड़ा झटका, कोर्ट ने नहीं दी विदेश जाने की इजाजत

शिल्पा शेट्टी ने अपने बयान में माना है कि उन्होंने उस कंपनी से 4 करोड़ रुपए सेलिब्रिटी फीस के तौर पर लिए थे। उनका कहना है कि उन्होंने जनवरी 2016 में कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद से उनका कंपनी से कोई लेना-देना नहीं रहा। लेकिन, दीपक कोठारी का आरोप है कि शिल्पा ने उस वक्त पर्सनल गारंटी दी थी और बाद में कंपनी से हटने के बावजूद पैसे वापस नहीं किए। अब ये आरोप शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा दोनों के लिए नई कानूनी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं।