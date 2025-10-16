धोखाधड़ी केस में फंसी शिल्पा शेट्टी को बड़ा झटका, कोर्ट ने नहीं दी विदेश जाने की इजाजत

शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा की फोटो (सोर्स: एक्टर्स इंस्टाग्राम)
Shilpa Shetty Fraud Case Update: बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल, शिल्पा और उनके पति राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के केस में लुकआउट सर्कुलर जारी है। इस वजह से शिल्पा को विदेश यात्रा की मंजूरी नहीं मिल पा रही है।
शिल्पा को लॉस एंजेलिस में एक बड़े इवेंट में शामिल होना था, लेकिन कोर्ट की पाबंदी के कारण उन्हें अपना ट्रिप रद्द करना पड़ा। अब शिल्पा तभी विदेश जा पाएंगी, जब कोर्ट से उन्हें इसकी इजाजत मिलेगी।
एक्ट्रेस ने यूट्यूब के एक इवेंट में जाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने उन्हें मंजूरी नहीं दी। उनके वकील ने बताया कि शिल्पा अपनी इस यात्रा की याचिका वापस ले रही हैं और दिसंबर में जब उन्हें फिर से विदेश जाना होगा, तब वे नई याचिका दाखिल करेंगी।
धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था, जिसके कारण दोनों की विदेश यात्रा पर रोक थी। कोर्ट में याचिका दाखिल करने के बावजूद उन्हें अब तक कोई राहत नहीं मिली है। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता दीपक कोठारी के वकील ने एक नया आरोप भी लगाया है।
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर लगाए गए आरोप 2015 से 2023 के बीच बिजनेसमैन दीपक कोठारी द्वारा कंपनी में 60 करोड़ रुपए निवेश करने से जुड़े हैं। कोठारी का आरोप है कि दोनों ने इन पैसों का इस्तेमाल व्यवसाय में करने की बजाय अपने निजी खर्चों में किया।
उन्होंने दावा किया कि कंपनी ने लोन के रूप में पैसा लिया था, लेकिन बाद में टैक्स की परेशानी के कारण इसे निवेश के रूप में दिखाने की कोशिश की गई। इस मामले में शिल्पा और राज कुंद्रा के खिलाफ जुहू पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया गया, जिसे बाद में आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दिया गया।
शिल्पा शेट्टी ने अपने बयान में माना है कि उन्होंने उस कंपनी से 4 करोड़ रुपए सेलिब्रिटी फीस के तौर पर लिए थे। उनका कहना है कि उन्होंने जनवरी 2016 में कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद से उनका कंपनी से कोई लेना-देना नहीं रहा। लेकिन, दीपक कोठारी का आरोप है कि शिल्पा ने उस वक्त पर्सनल गारंटी दी थी और बाद में कंपनी से हटने के बावजूद पैसे वापस नहीं किए। अब ये आरोप शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा दोनों के लिए नई कानूनी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं।
