Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

धोखाधड़ी केस में फंसी शिल्पा शेट्टी को बड़ा झटका, कोर्ट ने नहीं दी विदेश जाने की इजाजत

Shilpa Shetty Fraud Case: 60 करोड़ की धोखाधड़ी केस में बड़ी अपडेट सामने आई है। कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी को विदेश जाने की अनुमति नहीं दी है।

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 16, 2025

Shilpa Shetty-Raj Kundra Fraud Case

शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा की फोटो (सोर्स: एक्टर्स इंस्टाग्राम)

Shilpa Shetty Fraud Case Update: बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल, शिल्पा और उनके पति राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के केस में लुकआउट सर्कुलर जारी है। इस वजह से शिल्पा को विदेश यात्रा की मंजूरी नहीं मिल पा रही है।

शिल्पा को लॉस एंजेलिस में एक बड़े इवेंट में शामिल होना था, लेकिन कोर्ट की पाबंदी के कारण उन्हें अपना ट्रिप रद्द करना पड़ा। अब शिल्पा तभी विदेश जा पाएंगी, जब कोर्ट से उन्हें इसकी इजाजत मिलेगी।

एक्ट्रेस ने खटखटाया था बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा

एक्ट्रेस ने यूट्यूब के एक इवेंट में जाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने उन्हें मंजूरी नहीं दी। उनके वकील ने बताया कि शिल्पा अपनी इस यात्रा की याचिका वापस ले रही हैं और दिसंबर में जब उन्हें फिर से विदेश जाना होगा, तब वे नई याचिका दाखिल करेंगी।

धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था, जिसके कारण दोनों की विदेश यात्रा पर रोक थी। कोर्ट में याचिका दाखिल करने के बावजूद उन्हें अब तक कोई राहत नहीं मिली है। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता दीपक कोठारी के वकील ने एक नया आरोप भी लगाया है।

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर लगाए गए आरोप 2015 से 2023 के बीच बिजनेसमैन दीपक कोठारी द्वारा कंपनी में 60 करोड़ रुपए निवेश करने से जुड़े हैं। कोठारी का आरोप है कि दोनों ने इन पैसों का इस्तेमाल व्यवसाय में करने की बजाय अपने निजी खर्चों में किया।

शिल्पा शेट्टी का कबूलनामा

उन्होंने दावा किया कि कंपनी ने लोन के रूप में पैसा लिया था, लेकिन बाद में टैक्स की परेशानी के कारण इसे निवेश के रूप में दिखाने की कोशिश की गई। इस मामले में शिल्पा और राज कुंद्रा के खिलाफ जुहू पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया गया, जिसे बाद में आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दिया गया।

शिल्पा शेट्टी ने अपने बयान में माना है कि उन्होंने उस कंपनी से 4 करोड़ रुपए सेलिब्रिटी फीस के तौर पर लिए थे। उनका कहना है कि उन्होंने जनवरी 2016 में कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद से उनका कंपनी से कोई लेना-देना नहीं रहा। लेकिन, दीपक कोठारी का आरोप है कि शिल्पा ने उस वक्त पर्सनल गारंटी दी थी और बाद में कंपनी से हटने के बावजूद पैसे वापस नहीं किए। अब ये आरोप शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा दोनों के लिए नई कानूनी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा की सच्चाई आई सामने, जानें धोखाधड़ी के 60 करोड़ कहां चंपत हो गए?
बॉलीवुड
Shilpa-Raj Kundra Fraud Case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Published on:

16 Oct 2025 07:36 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / धोखाधड़ी केस में फंसी शिल्पा शेट्टी को बड़ा झटका, कोर्ट ने नहीं दी विदेश जाने की इजाजत

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Tannishtha Chatterjee: 4th स्टेज कैंसर से जूझ रही हैं एक्ट्रेस, कोई नहीं है घर में कमाने वाला, बताई आपबीती

Tannishtha Chatterjee Cancer
बॉलीवुड

‘मैं आपत्तिजनक हालत में था’, Chunky Pandey ने बताया कैसे बाथरूम में फंसने से बदली थी उनकी किस्मत

'मैं आपत्तिजनक हालत में था', Chunky Pandey ने बताया कैसे बाथरूम में फंसने से बदली थी उनकी किस्मत
बॉलीवुड

एल्विश यादव और फाजिलपुरिया की सिट्टी-पिट्टी गुल, ‘कोबरा कांड’ जांच में बड़ा खुलासा

Elvish Yadav-Fazilpuria Rave Party Case
बॉलीवुड

तेजस्वी प्रकाश का करण की EX गर्लफ्रेंड पर फूटा गुस्सा, दिया विवादित बयान कहा- बेवफा पार्टनर थी अनवेरिफाइड…

तेजस्वी प्रकाश का करण की EX गर्लफ्रेंड पर फूटा गुस्सा, दिया विवादित बयान कहा- बेवफा पार्टनर थी अनवेरिफाइड...
बॉलीवुड

गोविंदा का टूटा ‘सब्र का बांध’, तलाक की अफवाहों और पत्नी सुनीता को लेकर दिया बड़ा बयान

Govinda breaks silence on divorce and wife Sunita Ahuja
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.