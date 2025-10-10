Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा की सच्चाई आई सामने, जानें धोखाधड़ी के 60 करोड़ कहां चंपत हो गए?

Shilpa-Raj Kundra Fraud Case: एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। ईओडब्ल्यू दोनों से पूछताछ कर रही है। जांच में पता चला है कि कर्ज की 60 करोड़ रुपए की रकम कहां खर्च हुए हैं।

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 10, 2025

Shilpa-Raj Kundra Fraud Case

शिल्पा-राज कुंद्रा धोखाधड़ी मामला

Fraud Case Update: 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच में अब कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। कर्ज, निवेश, वादे और अचानक गायब हो गए 60 करोड़ रुपये! आखिर इस रकम का क्या हुआ? किसके खाते में गई? अब जांच एजेंसियां इस राज की परतें खोलने में जुट गई हैं।

राज कुंद्रा का बताया कहां पैसे हुए खर्च

बीते दिन शिल्पा से मामले में 5 घंटे तक उनके घर पर पूछताछ की गई थी, लेकिन अब राज कुंद्रा का जांच के दौरान दिया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि नोटबंदी के कारण उनके कारोबार को भारी नुकसान हुआ था। इलेक्ट्रिकल और घरेलू उपकरणों का बिजनेस करने वाली उनकी कंपनी को नुकसान झेलना पड़ा, जिसकी वजह से वे कर्ज की 60 करोड़ रुपए की रकम चुकाने में असमर्थ रहे।

शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा। फोटो सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम

बता दें कि राज कुंद्रा से जांच एजेंसी ने दूसरी बार पूछताछ की है। अधिकारियों ने बताया कि कुंद्रा को आने वाले हफ्तों में फिर से समन किया जाएगा।

विदेश नहीं जा सकती शिल्पा

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ चल रहे 60 करोड़ की धोखाधड़ी केस में पिछले दिनों कोर्ट ने सख्त रुख अपना था।

बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान शिल्पा के वकील ने एक्ट्रेस को कोलंबो जाने की मांग की थी। उन्होंने बताया कि एक्ट्रेस को 25 अक्टूबर से शुरू होने वाले यूट्यूब इवेंट में शामिल होना है। लेकिन कोर्ट ने तुरंत सवाल किया और कहा कि क्या आपको इस इवेंट का आधिकारिक इनविटेशन मिला है? तब वकील ने जवाब दिया था कि बिना कोर्ट की इजाजत इनविटेशन नहीं मिल सकता। इस पर कोर्ट ने कड़ा जवाब देते हुए कहा, “पहले 60 करोड़ की धोखाधड़ी की रकम वापस कीजिए, फिर विदेश यात्रा पर विचार किया जाएगा।”

साथ ही, कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया था कि मामला सुलझने तक शिल्पा देश नहीं छोड़ सकतीं। अब इस केस की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होने वाली है। क्या ये 60 करोड़ की गुत्थी सुलझ पाएगी या और उलझ जाएगी? अब यह देखना होगा।

शिल्पा शेट्टी ने शेयर की करवाचौथ की झलकियां

शिल्पा शेट्टी करवा चौथ

इसी बीच, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने करवाचौथ की प्यारी झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। शिल्पा ने सोशल मीडिया पर अपने मेहंदी डिजाइन को फ्लॉन्ट किया है, जिसमें छोटे-छोटे कमल के फूल बने हुए हैं। एक्ट्रेस ने हाथ और पैर दोनों पर मेहंदी लगवाई है। जबकि दूसरी वीडियो में शिल्पा ने अपनी सरगी की झलकियां दिखाई हैं, जिसमें खजूर और ढेर सारी मिठाई रखी है। बता दें कि पंजाब में करवाचौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सरगी खाने की परंपरा है। ये सरगी घर की बड़ी महिला देती हैं।



















