शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा की सच्चाई आई सामने, जानें धोखाधड़ी के 60 करोड़ कहां चंपत हो गए?

बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान शिल्पा के वकील ने एक्ट्रेस को कोलंबो जाने की मांग की थी। उन्होंने बताया कि एक्ट्रेस को 25 अक्टूबर से शुरू होने वाले यूट्यूब इवेंट में शामिल होना है। लेकिन कोर्ट ने तुरंत सवाल किया और कहा कि क्या आपको इस इवेंट का आधिकारिक इनविटेशन मिला है? तब वकील ने जवाब दिया था कि बिना कोर्ट की इजाजत इनविटेशन नहीं मिल सकता। इस पर कोर्ट ने कड़ा जवाब देते हुए कहा, “पहले 60 करोड़ की धोखाधड़ी की रकम वापस कीजिए, फिर विदेश यात्रा पर विचार किया जाएगा।”