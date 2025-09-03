Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

प्रेमानंद महाराज को किडनी इस वजह से देना चाहते थे राज कुंद्रा, बड़ी वजह का किया खुलासा

Raj Kundra React On Premanand Maharaj: शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने प्रेमानंद महाराज से मुलाकात कर उन्हें अपनी किडनी देने की बात कही थी। इसके बाद उन्हें ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा, लेकिन अब राज कुंद्रा ने इसकी असली वजह बताई है कि आखिर वह ऐसा क्यों करना चाहते थे।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 03, 2025

Raj Kundra React On Premanand Maharaj
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की तस्वीरें एक्स से ली गई

Raj Kundra React On Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज के बॉलीवुड में भी कई भक्त हैं जो उन्हें पूरी श्रद्धा और भाव से मानते हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के बाद शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा भी प्रेमानंद महाराज से मिलकर उनके मुरीद हो गए। राज कुंद्रा ने उन्हें अपनी किडनी डोनेट करने तक की बात कह दी थी, जिसके जवाब में प्रेमानंद महाराज ने मना कर दिया और कहा कि जब तक वह जिंदा हैं ऐसे ही रहेंगे। इस वजह से राज कुंद्रा की काफी आलोचना भी हुई। मगर अब एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि उनका मन ऐसा करने का क्यों हुआ था। इसके पीछे कि असली वजह क्या थी।

राज कुंद्रा ने प्रेमानंद महाराज और किडनी को लेकर की बात

राज कुंद्रा खुद एक बड़े बिजनेसमैन हैं वह अक्सर कई इवेंट में नजर आते हैं। ऐसे में अब राज कुंद्रा ने 'फिल्मीज्ञान' को एक इंटरव्यू दिया। जिसमें उन्होंने बताया, “मैं बहुत लंबे समय से एक आध्यात्मिक गुरु को फॉलो कर रहा था। दरअसल, पिछले दो सालों से, मैं प्रेमानंद जी के मैसेज को रीपोस्ट कर रहा हूं और मुझे मौका मिला। वह एक दिन में सिर्फ 50 से 60 लोगों से ही मिलते हैं और यहां आने के लिए करीब एक साल की वेटिंग लिस्ट होती है। इसलिए हमें एक मौका मिला, जहां शिल्पा और मैं उनसे मिलने जा सके और ये मेरी लाइफ का ये सबसे शानदार दिन था।”

ये भी पढ़ें

कैंसर के बीच दीपिका कक्कड़ की हालत फिर बिगड़ी, बोलीं- इम्युनिटी घट गई…
TV न्यूज
Dipika Kakar Catches Viral Infection

लोग प्रेमानंद महाराज से ज्ञान लेने जाते हैं (Raj Kundra Donate Kidney to Premanand Maharaj)

राज कुंद्रा ने आगे कहा, “अक्सर लोग प्रेमानंद महाराज के सामने सवाल पूछकर ज्ञान लेते हैं, लेकिन जब मैं गया तो मैं शॉक्ड हो गया। मैं कुछ नहीं कह सका। हम सभी सोचते हैं कि हमारे जीवन में समस्याएं काफी ज्यादा हैं। हमें लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, या हम कोई लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं पर प्रेमानंद जी, पिछले 20 सालों से, अपनी दो किडनी खराब होने के बावजूद, दिन में 5 घंटे डायलिसिस पर रहकर, मुस्कुराते हुए, खुश रहते हैं, ये कितना बढ़िया मैसेज है हमारे लिए।”

राज कुंद्रा ने बताया क्यों देना चाहते थे गुरुजी को किडनी (Shilpa Shetty Husband Raj Kundra)

राज कुंद्रा ने आगे ये भी बताया, “पहली बार जब मैं प्रेमानंद जी महाराज से मिला तो मुझे उन्हें कुछ देने की इच्छा हुई। तब मैंने उनसे कहा कि सर मैं अपनी एक किडनी आपको दान करना चाहता हूं। मुझे यकीन है कि मेरे जैसे हजारों लोग होंगे लेकिन लोगों ने मुझे इसके लिए भी ट्रोल करना शुरू कर दिया और उस समय मैं ये सोच रहा था कि मेरी किडनी है, मैं इसे जिसे चाहूं दे सकता हूं, आप इसे पीआर प्रमोशन कह रहे हैं, लेकिन आप तो अपना फोन भी अंदर नहीं ले जा सकते और वो लोग जो चाहे वो दिखा सकते हैं। अब उन्होंने उस बात को ही दिखाया वो भी ये कहते हुए कि इनकी भावना-भक्ति देखिए, जो गुरुजी के लिए है। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि कौन क्या सोचता है।”

ये भी पढ़ें

‘रेड लाइट एरिया’ छुपकर जाती थी ये फेमस एक्ट्रेस, 20 की उम्र में हुई प्रेग्नेंट, जानें कौन है ये
बॉलीवुड
Sonam Khan Birthda

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

शिल्प

Published on:

03 Sept 2025 10:00 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / प्रेमानंद महाराज को किडनी इस वजह से देना चाहते थे राज कुंद्रा, बड़ी वजह का किया खुलासा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट