प्रेमानंद महाराज को किडनी इस वजह से देना चाहते थे राज कुंद्रा, बड़ी वजह का किया खुलासा

राज कुंद्रा ने आगे ये भी बताया, “पहली बार जब मैं प्रेमानंद जी महाराज से मिला तो मुझे उन्हें कुछ देने की इच्छा हुई। तब मैंने उनसे कहा कि सर मैं अपनी एक किडनी आपको दान करना चाहता हूं। मुझे यकीन है कि मेरे जैसे हजारों लोग होंगे लेकिन लोगों ने मुझे इसके लिए भी ट्रोल करना शुरू कर दिया और उस समय मैं ये सोच रहा था कि मेरी किडनी है, मैं इसे जिसे चाहूं दे सकता हूं, आप इसे पीआर प्रमोशन कह रहे हैं, लेकिन आप तो अपना फोन भी अंदर नहीं ले जा सकते और वो लोग जो चाहे वो दिखा सकते हैं। अब उन्होंने उस बात को ही दिखाया वो भी ये कहते हुए कि इनकी भावना-भक्ति देखिए, जो गुरुजी के लिए है। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि कौन क्या सोचता है।”