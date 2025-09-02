‘रेड लाइट एरिया’ छुपकर जाती थी ये फेमस एक्ट्रेस, 20 की उम्र में हुई प्रेग्नेंट, जानें कौन है ये

सोनम खान आज अपना 53वां जन्मदिन मना रही हैं। उनका जन्म मुंबई में हुआ था और उनका असली नाम बख्तावर खान हैं। सोनम का नाम 80 और 90 के दौर में बॉलीवुड में शुमार था। उन्होंने लंबे समय तक बॉलीवुड पर राज किया। उन्होंने महज 16 साल की उम्र में एक्टिंग डेब्यू किया था और अपनी पहली फिल्म से ही वह रातोंरात स्टार बन गईं थीं। इसके बाद उन्होंने 19 साल की उम्र में खुद से 17 साल बड़े फिल्म डायरेक्टर राजीव राय से शादी कर ली और करियर के पिक पर ये बड़ा रिस्क लेकर 20 साल की उम्र में मां बन गईं।