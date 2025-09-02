SS David Dies: फेमस फिल्ममेकर की हार्ट अटैक से हुई मौत, इंडस्ट्री में पसरा मातम

SS David Passed Away: साउथ इंडस्ट्री से दुखद खबर आ रही है। फेमस फिल्म निर्माता और लेखक एस.एस.डेविड (Filmmaker SS David) का निधन हो गया है। उन्होंने 55 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। अचानक एस.एस.डेविड को सीने में दर्द उठा और 31 अगस्त की शाम करीब 7:30 बजे, बेंगलुरु की एक फार्मेसी में वह बेहोश होकर गिए गए। आनन-फानन में उन्हें बेंगलुरु के आरआर नगर के एक हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
कन्नड़ सिनेमा में डेविड ने साल 1990 के दशक में एंट्री मारकर अपनी अलग पहचान बनाई थी। उन्होंने जय हिंद (Jaihind) और धैर्य (Dhairya) जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया, जिनकी कहानियां ने दर्शकों के बीच एक खास जगह बनाई। इसके अलावा उन्होंने एक सफल स्क्रीनप्ले के रूप में पॉलिसी स्टोरी (Police Story) जैसी एक्शन फिल्म में काम किया, जो दर्शकों को बेहद पसंद आई।
बता दें, डेविड के परिवार के सदस्य बेंगलुरु में नहीं हैं। उनकी बहन, जो उडुपी (कप्पू) में रहती हैं, वह यात्रा नहीं कर सकतीं। जिस वजह से वह वहीं अंतिम संस्कार की व्यवस्था की मांग कर रही हैं। पुलिस ने उनके भाई-भतीजों से अंतिम संस्कार से पहले स्पष्ट निर्देश मिलने तक शव को विक्टोरिया अस्पताल में ही रखा है। वहीं, उनके साथी इंतजार कर रहे हैं कि कब परिवार अंतिम संस्कार से जुड़ी जानकारी शेयर करेगा। ऐसे में उनके दोस्तों का कहना है कि एस.एस डेविड एक बेहद अच्छे इंसान थे उनकी कमी हमेशा इंडस्ट्री को खलेगी।
डेविड के निधन की खबर आते ही सोशल मीडिया पर उनके फैंस हैरान हो रहे हैं। सभी अपने फेवरेट फिल्ममेकर एस.एस.डेविड की मौत पर शोक जता रहे हैं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के उनके दोस्त उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।