Kalki 2898 AD 2: प्रभास की ‘कल्कि 2’ पर डायरेक्टर ने दिया बड़ा अपडेट, बोले- एक्टर्स को एक साथ….

डायरेक्टर नाग अश्विन ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में कल्कि के सीक्वल को लेकर बात की। नाग अश्विन से सवाल पूछा गया था कि ब्लॉकबस्टर फिल्म का दूसरा पार्ट दर्शक कब तक देख सकते हैं? ऐसे में उन्होंने कहा कि फिल्म का अगला हिस्सा बनाने में समय लगेगा। डायरेक्टर ने कहा, "एक्टर्स को एक साथ आना है। कुछ सीन और एक्शन सीक्वेंस इतने बड़े हैं कि इन्हें प्लान करने में समय लगेगा। मेरे पास अभी कोई पक्की तारीख नहीं है, क्योंकि सभी कलाकार इस समय अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं।"