बॉलीवुड

Kalki 2898 AD 2: प्रभास की ‘कल्कि 2’ पर डायरेक्टर ने दिया बड़ा अपडेट, बोले- एक्टर्स को एक साथ….

Kalki 2898 AD 2: फिल्म कल्कि 2 को लेकर बड़ी अपडेट डायरेक्टर नाग अश्विन ने दी है। आइये जानते हैं उन्होंने क्या कहा…

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 01, 2025

Kalki 2898 AD sequel
'कल्कि 2898 एडी' की एक्स से ली गई तस्वीर

Kalki 2898 AD Sequel: साउथ के सुपरस्टार प्रभास की फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ को लोगों से शानदार रिस्पांस मिला था। इसके तुरंत बाद फैंस इसके दूसरे पार्ट का इंतजार करने लगे थे। अब इसी बीच डायरेक्टर नाग अश्विन ने फिल्म के सीक्वल को लेकर बड़ा अपडेट दे दिया है। सोशल मीडिया पर नाग अश्विन के बयान के बाद से खलबली मची हुई है।

कल्कि 2 को लेकर डायरेक्टर ने दिया अपडेट (Kalki 2898 AD 2 Update)

डायरेक्टर नाग अश्विन ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में कल्कि के सीक्वल को लेकर बात की। नाग अश्विन से सवाल पूछा गया था कि ब्लॉकबस्टर फिल्म का दूसरा पार्ट दर्शक कब तक देख सकते हैं? ऐसे में उन्होंने कहा कि फिल्म का अगला हिस्सा बनाने में समय लगेगा। डायरेक्टर ने कहा, "एक्टर्स को एक साथ आना है। कुछ सीन और एक्शन सीक्वेंस इतने बड़े हैं कि इन्हें प्लान करने में समय लगेगा। मेरे पास अभी कोई पक्की तारीख नहीं है, क्योंकि सभी कलाकार इस समय अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं।"

नाग अश्विन ने पहले दिया था फिल्म को लेकर दूसरा बयान (Nag Ashwin React Kalki 2898 AD Sequel)

बता दें, नाग अश्विन ने इससे पहले 'कल्कि 2898 एडी 2' को लेकर संकेत दिए थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया था कि फिल्म की शूटिंग दिसंबर से शुरू हो सकती है। अगर ऐसा होता है, तो फैंस का इंतजार जल्द ही खत्म होगा, लेकिन अब अश्विन ने कुछ और ही बयान दिया है। जिसे लेकर फैंस थोड़े नाखुश हो सकते हैं।

पहले पार्ट ने बनाया था रिकॉर्ड

प्रभास, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण, कमल हासन की 'कल्कि 2898 एडी' ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। फिल्म ने भारत में 600 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने प्रभास के करियर को एक बार फिर से नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। दर्शकों को ये फिल्म बेहद पसंद आई थी।

'कल्कि 2898 एडी' में अमिताभ बच्चन के एक्शन सीन्स ने भी फैंस का दिल जीत लिया था। अब एक बार फिर लोगों को उम्मीद है कि इस फिल्म का सीक्वल भी बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना सकता है।

Published on:

01 Sept 2025 01:59 pm

Kalki 2898 AD 2: प्रभास की 'कल्कि 2' पर डायरेक्टर ने दिया बड़ा अपडेट, बोले- एक्टर्स को एक साथ….

