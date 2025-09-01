प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे रैपर बादशाह, भाई ने सच और जिंदगी पर पूछे सवाल, Video वायरल

Premanand Maharaj Badshah: फिल्म इंडस्ट्री में प्रेमानंद महाराज के प्रति आस्था का एक अनोखा रूप देखने को मिल रहे हैं। पहले विराट- अनुष्का फिर शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा वृंदावन पहुंचे थे और प्रेमानंद महाराज से मिले थे। अब फेमस रैपर और सिंगर बादशाह प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचा और उन्हें अपनी जिंदगी के सारे दुख बताए। इस दौरान महाराज जी ने बादशाह को गुरु मंत्र दिया जिससे वह बेहद खुश हो गए।
बादशाह और प्रेमानंद महाराज की मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें बादशाह बेहद शांत भाव से गुरुजी के पास बैठे नजर आ रहे हैं, जबकि उनके भाई ने जीवन और रिश्तों को लेकर प्रेमानंद महाराज से एक सावल किया। उन्होंने पूछा, “'इंसान किसलिए आया है इस दुनिया में। मैं शुरू में ये मानता था, हम सब आपस में भाई हैं, हम मानते थे कि एक-दूसरे की मदद करने के लिए आए हैं, जीवन ये है। इस दुनिया में सबको सत्य सुनने का जितना इच्छा है, लेकिन जब सत्य बोलो तो रिश्ते दूर होते रहते हैं। प्यार दूर हो जाता है, लेकिन सत्य की चाह उतनी है। लेकिन सत्य बोलते ही सब हट जाता है। ऐसा जैसे किसी ने श्राप दे दिया हो। और खत्म हो जाता है इंसान। ना वो अपना कर्म कर पाता है, ना अपना काम कर पाता है।”
प्रेमानंद महाराज ने सवाल का जवाब देते हुए कहा, “सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। लोगों का छूटना जायज है, क्योंकि वो असत्य की राह पर हैं। उनके छूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य की राह पर चलने वाले के साथ भगवान होता है और जिसके साथ भगवान खड़े हों, उसके साथ चलने के लिए पूरा जमाना तैयार हो जाता है। इसलिए सत्य पर ही चलना चाहिए।”
प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा, “संत महात्मा वो भी सत्य मार्ग के हित के ही प्रतीक हैं। आप जैसे आए, तो सत्य बात सुनने के लिए आए। सत्य के दर्शन करने के लिए आए। सत्य को ही नमन कर रहे हैं तो इस बात को मानिए कि सत्य कभी असत्य नहीं हो सकता। और असत्य कभी सत्य नहीं हो सकता। तो जो असत्य को प्रधानता देते हैं, तुम्हारे मित्र नहीं हो सकते। लेकिन जो सत्य है वो नारायण है, वो हरि है, वो प्रभु है, वो जब साथ देगा, तो सबको झुकना पड़ेगा। सबको साथ देना पड़ेगा। इसलिए निराशा ना हो सत्य से, सत्य में दृढ़ बने रहो।”
बता दें, बादशाह ने इस दौरान कुछ नहीं कहा, लेकिन इस समय बादशाह एक बड़े विवाद में घिरे हुए हैं। दरअसल, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने बादशाह को उनके अपकमिंग शो 'बादशाह अन-फिनिश्ड टूर' को लेकर एक नोटिस जारी किया है। ये टूर 19 सितंबर 2025 को अमेरिका के डलास के कर्टिस कुलवेल सेंटर में होने वाला है। FWICE के अनुसार, ये कॉन्सर्ट कथित तौर पर 3Sixty Shows ने स्पॉन्सर किया है, जो पाकिस्तानी नेशनल्स के स्वामित्व और संचालन वाली एक कंपनी है।