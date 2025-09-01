प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे रैपर बादशाह, भाई ने सच और जिंदगी पर पूछे सवाल, Video वायरल

बादशाह और प्रेमानंद महाराज की मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें बादशाह बेहद शांत भाव से गुरुजी के पास बैठे नजर आ रहे हैं, जबकि उनके भाई ने जीवन और रिश्तों को लेकर प्रेमानंद महाराज से एक सावल किया। उन्होंने पूछा, “'इंसान किसलिए आया है इस दुनिया में। मैं शुरू में ये मानता था, हम सब आपस में भाई हैं, हम मानते थे कि एक-दूसरे की मदद करने के लिए आए हैं, जीवन ये है। इस दुनिया में सबको सत्य सुनने का जितना इच्छा है, लेकिन जब सत्य बोलो तो रिश्ते दूर होते रहते हैं। प्यार दूर हो जाता है, लेकिन सत्य की चाह उतनी है। लेकिन सत्य बोलते ही सब हट जाता है। ऐसा जैसे किसी ने श्राप दे दिया हो। और खत्म हो जाता है इंसान। ना वो अपना कर्म कर पाता है, ना अपना काम कर पाता है।”