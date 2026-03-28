जयपुर के जवाहर नगर में 700 किलो से ज्यादा नकली पनीर पकड़ा, 5 दिन में पुलिस की दूसरी बड़ी कार्रवाई

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि इस पनीर और मावे को बाजार में असली बताकर महंगे दामों पर बेचा जाना था। मिलावटखोर अक्सर इसे पाम ऑयल, यूरिया या डिटर्जेंट जैसे खतरनाक रसायनों से तैयार करते हैं, जो मानव शरीर के लिए बेहद घातक है। होली के समय भी इसी क्षेत्र से 250 किलो नकली मावा पकड़ा गया था, जिसके बाद से पुलिस ने इस इलाके को रडार पर रखा हुआ है।