बिना तेल वाली रेसिपी का प्रतियोगिता करवा रही मोदी सरकार, Sanjyot Keer, Kunal Kapur और Bharat Wadhwa से जानिए 5 Oil Free Recipe  

Healthy No Oil Recipes: FSSAI India अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर 'ड्रॉप द ऑयल चैलेंज' (Drop the Oil Challenge) करवा रही है। इस प्रतियोगिता में बिना तेल के स्वादिष्ट व्यंजन बनाने की रेसिपी वीडियो MyGov पोर्टल पर अपलोड करना है, जिसके बाद आकर्षक इनाम मिल सकते हैं। सरकार की इस अनूठी पहल का उद्देश्य खान-पान की स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देना है। इसलिए, प्रतियोगिता का ध्यान रखते हुए आज की स्टोरी में हम 5 बिना तेल के बनने वाली रेसिपी फेमस शेफ द्वारा शेयर करने जा रहे हैं, जिन्हें आप कॉम्पिटिशन के साथ ही हेल्दी रहने के लिए भी बना सकते हैं।