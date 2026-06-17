Jacqueline Fernandez का फिटनेस रूटीन: देखें कैसे बिल्लियों के साथ योगा कर रही हैं एक्ट्रेस, ट्रेनर ने शेयर किया वीडियो

योगा ट्रेनर द्वारा शेयर वीडियो में जैकलिन फर्नांडीस बेबी पिंक योगा मैट पर वर्कआउट करती नजर आ रही हैं। उन्होंने बेबी पिंक स्पोर्ट्स ब्रा और ब्राउन योगा पैंट्स पहनी हुई है, बालों में बन बनाया है और गले में चेन पहनी है। उनके आसपास उनकी दो प्यारी परशियन बिल्लियां भी दिख रही हैं, जिनमें एक सफेद रंग की है और दूसरी ब्राउन रंग की। वर्कआउट के दौरान ये दोनों बिल्लियां भी उनके साथ समय बिताती नजर आती हैं, जिससे पूरा माहौल और भी क्यूट और मजेदार लग रहा है।