Tourism Pollution in India: चंद्रताल से इंडिया गेट तक, इन 4 मशहूर टूरिस्ट स्पॉट पर पर्यटकों की लापरवाही से बढ़ रही है गंदगी

हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला में स्थित चंद्रताल झील की खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी नेचुरल ब्यूटी का जिक्र रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी फिल्म 'लुटेरा' में किया है। लेकिन इन दिनों चंद्रताल झील अपनी खूबसूरती के चलते नहीं, बल्कि पर्यटकों की लापरवाही के कारण यहां बढ़ रही गंदगी की वजह से चर्चा में है। हर साल लाखों लोग इस जगह की सुंदरता को देखने के लिए यहां पहुंचते हैं, जिसकी वजह से अब यह जगह ऑफबीट लोकेशन नहीं रह गई है और इसी कारण यहां कूड़े के ढेर भी बढ़ने लगे हैं।