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Tourism Pollution in India: चंद्रताल से इंडिया गेट तक, इन 4 मशहूर टूरिस्ट स्पॉट पर पर्यटकों की लापरवाही से बढ़ रही है गंदगी

Tourist Spots Cleanliness Issues: एक तरफ जहां टूरिज्म बढ़ने से पर्यटन स्थलों को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर पर्यटकों की लापरवाही के चलते इन जगहों पर गंदगी भी बढ़ती जा रही है। आइए जानते हैं ऐसी 4 जगहों के बारे में।

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भारत

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Priyambada yadav

Jun 18, 2026

Tourist spots cleanliness issues, Impact of tourism on hill stations

टूरिस्ट स्पॉट पर Tourism के कारण बढ़ रही है गंदगी| image credit instagram-himachal

Irresponsible Tourism in India: वीकेंड पर लोग पहाड़ों या अन्य पर्यटन स्थल पर घूमने का प्लान बनाने लगते हैं। इससे उस जगह का टूरिज्म तो बढ़ता है, लेकिन स्थानीय लोगों को अपने डेली रूटीन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसका अंदाजा आए दिन सोशल मीडिया पर पहाड़ों पर लगने वाले जाम से लगाया जा सकता है। इसके अलावा टूरिस्ट डेस्टिनेशन को गंदा करने के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं।

आज की स्टोरी में हम 4 ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी खूबसूरती के बदले इन दिनों सोशल मीडिया पर टूरिस्टों द्वारा फैलाई गई गंदगी के चलते सुर्खियों में हैं।

चंद्रताल झील (Chandratal Lake)

हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला में स्थित चंद्रताल झील की खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी नेचुरल ब्यूटी का जिक्र रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी फिल्म 'लुटेरा' में किया है। लेकिन इन दिनों चंद्रताल झील अपनी खूबसूरती के चलते नहीं, बल्कि पर्यटकों की लापरवाही के कारण यहां बढ़ रही गंदगी की वजह से चर्चा में है। हर साल लाखों लोग इस जगह की सुंदरता को देखने के लिए यहां पहुंचते हैं, जिसकी वजह से अब यह जगह ऑफबीट लोकेशन नहीं रह गई है और इसी कारण यहां कूड़े के ढेर भी बढ़ने लगे हैं।

ऋषिकेश (Rishikesh)

उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में गढ़वाल हिमालय की तलहटी में स्थित ऋषिकेश, तीर्थस्थल होने के साथ-साथ एक फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है। इसे विश्व की "योग राजधानी" (Yoga Capital of the World) के रूप में भी जाना जाता है। यहां की खूबसूरती और शांति के चलते दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए यह वीकेंड पर घूमने की फेवरेट जगहों में से एक है। जिसके चलते यहां काफी ज्यादा भीड़ के साथ ही प्रदूषण भी बढ़ने लगा है।

पांगोंग त्सो झील, लद्दाख (Pangong Tso Lake, Ladakh)

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और चीन की सीमा पर स्थित पांगोंग त्सो झील दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झीलों में से एक है। इसका पानी दिन में कई बार रंग बदलता है (गहरे नीले से लेकर पन्ना हरे रंग तक)। वहीं आसमान और पहाड़ों का झील में स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। लेकिन पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ यहां भी गंदगी और कचरा बढ़ने लगा है, जिसकी एक वीडियो एक्स (X) पर एक यूजर ने शेयर की है, जिसमें एक आदमी झील में कार चलाता तो दिख रहा है।

इंडिया गेट (India Gate)

दिल्ली और इसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए इंडिया गेट टूरिस्ट स्पॉट के साथ-साथ पिकनिक के लिए भी फेवरेट जगहों में से एक है। लेकिन यहां मिलने वाली खाने-पीने की चीजों के साथ ही लोगों द्वारा लाए गए खाने के रैपर्स और प्लास्टिक के कचरे के चलते यहां भी गंदगी बढ़ती जा रही है।

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Published on:

18 Jun 2026 11:06 am

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