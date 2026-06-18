नेचुरल तरीके से आम पकाने के 3 टिप्स और केमिकल वाले आम की पहचान के लिए FSSAI गाइडलाइन्स पढ़िए

अगर आप बाजार से केमिकल वाले आम नहीं खरीदना चाहते हैं और आपके घर में पके हुए आम नहीं हैं, जिनकी मदद से नेचुरल तरीके से आम पक सकें, तो आप कच्चे आमों को एक टोकरी या गत्ते के डिब्बे में रख सकते हैं। इसके लिए डिब्बे में नीचे सूखी घास या पुआल की एक परत बिछाएं, उस पर आम रखें और ऊपर से फिर से घास या पुआल से ढक दें। ऐसा करने से घास आम से निकलने वाली प्राकृतिक एथिलीन गैस को बाहर नहीं जाने देती, जिससे आम 2-3 दिनों में अपने आप पक जाते हैं।