कम पढ़े-लिखे करोड़पतियों के सामने सिर झुकाते हैं पढ़े-लिखे लोग, Shekhar Suman ने पैसे की ताकत पर कही बड़ी बात

Shekhar Suman on Money Power: बॉलीवुड एक्टर, होस्ट, एंकर और राइटर शेखर सुमन इन दिनों अपने टॉक शो ‘शेखर टूनाइट’ से सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। इस शो में उनके पोलिटिकल सटायर और उनकी जिंदगी से जुड़े किस्से-कहानियां भी सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। इस महीने की शुरुआत में उनका एक नया वेब शो भी ओटीटी पर आया है, जिसके प्रमोशन के दौरान एक्टर ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शोषण, आजादी और पैसे की ताकत पर खुलकर बात की थी और बताया था की पैसे की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है।