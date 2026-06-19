सिर्फ कुछ घंटों का खौफ नहीं कई रातों की नींद उड़ाने वाली है ये फिल्म और सीरीज

Best Horror Web Series on Ott: हॉरर मतलब सिर्फ भूत नहीं होता। कभी एक डरावना घर आपको डराता है, तो कभी कोई रहस्यमयी आत्मा, तो कभी इंसानों के अंदर छिपा अंधेरा भी। बता दें, पिछले कुछ सालों में कई ऐसी हॉरर सीरीज आई हैं जिन्होंने दर्शकों को सिर्फ डराया ही नहीं, बल्कि उनकी कल्पना और इमोशन्स को भी झकझोर दिया है। अगर आप हॉरर कंटेंट के शौकीन हैं, तो ये सीरीज आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए, जो नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर आसानी से मिल जाएगी।