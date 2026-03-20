ये कोई आम पुलिस केस नहीं है… 10 कड़ियां और मौत का वो तांडव, जो आपकी रातों की नींद और छीन लेगा चैन, देखें OTT पर

इतना ही नहीं, इस सीरीज की सबसे मजेदार बात ये होती है कि, इसका सस्पेंस और धीरे-धीरे बढ़ता हुआ डर, जो 'स्लो बर्न' थ्रिलर का एक दमदार एजेंम्पल है। बता दें, इस शैली में कहानी धीरे-धीरे खुलती है, लेकिन इसका प्रभाव और भी गहरा होता है सीरीज के पहले हिस्से में आपको क्राइम की कहानी मजेदार और सस्पेंस वाली लगेगी, लेकिन जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है और कहानी का फोकस क्राइम से हटकर सुपरनैचुरल हॉरर की ओर बढ़ने लगता है, जो कुछ फैंस को काफी पसंद आता है।