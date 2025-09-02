हॉरर से हंसी तक... OTT पर इस हफ्ते देखें ये 5 फिल्में, मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज

OTT: इस हफ्ते OTT प्लेटफॉर्म्स पर मनोरंजन का जबरदस्त धमाका होने वाला है। अगर आप हॉरर फिल्मों से डरने और कॉमेडी फिल्मों पर हंसने के शौकीन हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। इस हफ्ते OTT पर 5 ऐसी फिल्में रिलीज हो होने जा रही हैं जो आपको एंटरटेनमेंट का डबल डोज देंगी। इन फिल्मों में आपको डर, सस्पेंस, हंसी और रोमांच सब कुछ मिलेगा। तो, इस वीकेंड तैयार हो जाइए, एक शानदार एंटरटेनमेंट के लिए, जहां हॉरर से लेकर हंसी तक हर तरह के रंग मौजूद हैं।
मनोज बाजपेयी एक बार फिर अपने दमदार एक्टिंग से दर्शकों को खुश करने आ रहे हैं। 'इंस्पेक्टर जेंडे' एक हिंदी कॉमेडी-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें बाजपेयी इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे के रोल में दिखेंगे। इसमें वह जिम सर्भ कुख्यात सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज से प्रेरित किरदार निभा रहे हैं।
2022 में नेटफ्लिक्स पर धमाल मचाने के बाद 'वेडनेसडे' का सीजन 2 वापस आ गया है। पहले चार एपिसोड के बाद, अब 3 सितंबर को अगले चार एपिसोड (5 से 8) रिलीज हो रहे हैं। जेना ओर्टेगा एक बार फिर वेडनेसडे एडम्स के रूप में नेवरमोर एकेडमी की रहस्यमय दुनिया में आपको ले जाएंगी।
सिनेमाघरों में अगर आपने राजकुमार राव की फिल्म 'मालिक' मिस कर दी है, तो अब आपको इसे ऑनलाइन देखने का मौका मिल रहा है। पुलकित द्वारा निर्देशित इस एक्शन थ्रिलर में प्रोसेनजीत चटर्जी और मानुषी छिल्लर भी हैं। फिल्म 5 सितंबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी।
रोमांस पसंद करने वालों के लिए, नॉवल 'रस्किन बॉन्ड' की कहानी पर आधारित फिल्म 'आंखों की गुस्ताखियां' आ रही है। विक्रांत मैसी एक संगीतकार की भूमिका में हैं और शानया कपूर एक थिएटर आर्टिस्ट के रूप में अपना एक्टिंग डेब्यू कर रही हैं। यह फिल्म 5 सितंबर से जी5 पर स्ट्रीम होगी।
तेलुगु सुपरस्टार अनुष्का शेट्टी अभिनीत 'घाटी', एक एक्शन-क्राइम ड्रामा है। यह फिल्म एक ऐसी महिला के बारे में है जो अनजाने में ड्रग तस्करी रैकेट का हिस्सा बन जाती है। फिल्म 5 सितंबर से प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है।