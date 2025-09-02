हॉरर से हंसी तक... OTT पर इस हफ्ते देखें ये 5 फिल्में, मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज

OTT: इस हफ्ते OTT प्लेटफॉर्म्स पर मनोरंजन का जबरदस्त धमाका होने वाला है। अगर आप हॉरर फिल्मों से डरने और कॉमेडी फिल्मों पर हंसने के शौकीन हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। इस हफ्ते OTT पर 5 ऐसी फिल्में रिलीज हो होने जा रही हैं जो आपको एंटरटेनमेंट का डबल डोज देंगी। इन फिल्मों में आपको डर, सस्पेंस, हंसी और रोमांच सब कुछ मिलेगा। तो, इस वीकेंड तैयार हो जाइए, एक शानदार एंटरटेनमेंट के लिए, जहां हॉरर से लेकर हंसी तक हर तरह के रंग मौजूद हैं।