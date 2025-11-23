Patrika LogoSwitch to English

मौत के इस खौफनाक खूनी खेल को देख कांप जाएंगे आप, फिल्म के क्लाइमैक्स तक विलेन पहचानना होगा मुश्किल

Ratsasan: अगर आप रोंगटे खड़े कर देने वाले सस्पेंस और ट्विस्ट के दीवाने हैं, तो 2018 की ब्लॉकबस्टर साइको थ्रिलर 'रत्सासन' आपके लिए ही बनी है। ये आपको डर और सस्पेंस का ओवरडोज देगा...

2 min read
मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 23, 2025

मौत के इस खौफनाक खूनी खेल देख कांप जाएंगे आप, इस साइको थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स तक नहीं पकड़ विलेन

फिल्म- 'रत्सासन' (सोर्स: X @ramk8059)

Ratsasan: ओटीटी पर फिल्में और सीरीज आती-जाती रहती हैं। 2025 में बॉक्स ऑफिस पर कई शानदार फिल्में रिलीज हुईं है। तो आज हम आपको एक ऐसे जबरदस्त साइको, थ्रिलर फिल्म के बारे में बताने वाले हैं। जिसमें सीरियल किलर का पता लगाने के लिए हीरो अपने दिमाग में सभी दांव पेंच खेलता है, लेकिन क्लाइमैक्स तक विलेन को पकड़ नहीं पाता। ये फिल्म ट्विस्ट और सस्पेंस से भरी हुई है, जो एक साइको थ्रिलर होते हुए भी आपको अंदर तक हिला देती है।

तमिल भाषा में साल 2018 में रिलीज हुई इस फिल्म का नाम 'रत्सासन' है। इस फिल्म को बाद में हिंदी में अक्षय कुमार और रकुल प्रीत सिंह अभिनीत 'कटपुतली' और तेलुगू में 'रक्षासुडु' के नाम से भी फिल्माया गया।

ऐसी कहानी जो रोंगटे खड़े कर देगी

इस फिल्म की कहानी दो बूढ़े आदमियों से शुरू होती है, जिन्हें एक 15 साल की लड़की का शव मिलता है। दूसरी तरफ, अरुण कुमार नाम का एक साइको पैथ फिल्मों का दीवाना लड़का है, जो उसी तरह की डरावनी फिल्में बनाना चाहता है। पारिवारिक दबाव और अपने जीजा के रुतबे की वजह से अरुण सब इंस्पेक्टर बन जाता है। उसकी पोस्टिंग दूसरी सिटी में होती है, जहां वो अपनी बहन की फैमिली के साथ रहता है। बता दें, अरुण एक दिन अपनी बहन की बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है और उसकी सहेली से दोस्ती हे जाती है, जो हकला कर बोलती है। जल्दी ही, अरुण को एक लड़की की किडनैपिंग के केस की जांच की जिम्मेदारी मिलती है।

इस केस के जांच में अरुण को हकला कर बोलने वाली लड़की से मिलते-जुलते कई अजीबोगरीब इंसिडेंट्स का पता चलता है। उसे एक 'एनाबेल' जैसी गुड़िया भी मिलती है, जिससे उसे सीरियल मर्डर का शक होता है। वो अपने सीनियर ऑफिसर को ये सब बताता है, लेकिन कोई उस पर कोई विश्वास नहीं करता है। इसके बाद कहानी शूरू होती है, जिसे देख कांप जाएंगे। क्योंकि इसके हर सीन में मौत और खौफनाक मंजर देखने को मिलने वाला है, जो सस्पेंस से भरा होगा।

थ्रिलर से भरपूर कहानी

इस फिल्म में विष्णु विशाल ने इंस्पेक्टर अरुण और अमाला पॉल ने मेन किरदार का काम किया है। कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, किडनैपिंग और हत्या का खौफनाक खेल जारी रहता है। अगर आप इस बेहतरीन साइको थ्रिलर मूवी का लुफ्त उठाना चाहते हैं, तो फिल्म 'रत्सासन' जियो हॉटस्टार और अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। ये फिल्म निश्चित तौर पर आपको अपनी सीट से बांधे रखेगी।

