मौत के इस खौफनाक खूनी खेल को देख कांप जाएंगे आप, फिल्म के क्लाइमैक्स तक विलेन पहचानना होगा मुश्किल

इस फिल्म की कहानी दो बूढ़े आदमियों से शुरू होती है, जिन्हें एक 15 साल की लड़की का शव मिलता है। दूसरी तरफ, अरुण कुमार नाम का एक साइको पैथ फिल्मों का दीवाना लड़का है, जो उसी तरह की डरावनी फिल्में बनाना चाहता है। पारिवारिक दबाव और अपने जीजा के रुतबे की वजह से अरुण सब इंस्पेक्टर बन जाता है। उसकी पोस्टिंग दूसरी सिटी में होती है, जहां वो अपनी बहन की फैमिली के साथ रहता है। बता दें, अरुण एक दिन अपनी बहन की बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है और उसकी सहेली से दोस्ती हे जाती है, जो हकला कर बोलती है। जल्दी ही, अरुण को एक लड़की की किडनैपिंग के केस की जांच की जिम्मेदारी मिलती है।