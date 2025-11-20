40 लाख के बजट में बनी हॉरर फिल्म ने कमाए 1.17 करोड़, पुरानी हवेलियों का खौफ आज भी कायम

purani haveli (सोर्स: IMDb)
Purani Haveli Horror Movie: 1980 के दशक में बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों का काफी चलन था। इस दौर में रामसे ब्रदर्स ने दर्शकों के दिलों में डर का खौफनाक राज कायम किया था, जिसे आज भी उनकी फिल्में याद की जाती हैं। इन्हीं में से एक थी 1989 में रिलीज हुई 'पुरानी हवेली'।
जिसमें पुरानी और जर्जर इमारतों को भूतिया रूप देकर सबके दिलों में अपनी जगह बनाई थी। इस फिल्म का खौफ इतना गहरा था कि फिल्म देखने के बाद लोग असल जिंदगी में भी पुरानी हवेलियों के पास जाने से डरते थे। बता दें कि आज भी इस फिल्म के डरावने सीन सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते रहते हैं।
दरअसल, 1989 में कम बजट में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। सिर्फ 40 लाख रुपये के बजट में बनी 'पुरानी हवेली' ने 1.17 करोड़ रुपये की कमाई की, जो उस समय के मुताबिक ब्लॉकबस्टर मानी जाती है।फिल्म 'पुरानी हवेली' की कहानी की बात करें, तो एक अमीर परिवार के इर्द-गिर्द घूमती डरावनी फिल्म है। जो अपने माता-पिता के गुजर जाने के बाद, एक युवा लड़की अपने चाचा-चाची के साथ रहती है। चाचा परिवार का बिजनेस संभालते है, और लड़की की संपत्ति पर बुरी नजर भी रखे हुए होते हैं।
इसी बीच, लड़की को किसी से प्यार हो जाता है, और फिर कहानी में एंट्री होती है एक रहस्यमयी और डरावनी पुरानी हवेली की, जिसके अंदर कई गहरे और खौफनाक राज छिपे होते हैं। यहीं से शुरू होता है डरावना मौत का खेल, जिसमें डर के साथ-साथ रोमांस, साजिश और कॉमेडी का भी तड़का है। बता दें, रामसे ब्रदर्स की ये 2 घंटे 25 मिनट की हॉरर फिल्म प्रेमियों के लिए भी एक परफेक्ट ट्रीट है। जब आप इस फिल्म को देखेंगे, तो चैलेंज है की इसकी दमदार कहानी से बोर नहीं होंगे।
इस फिल्म में दीपक पराशर, अमिता नागिया, सतीश शाह, शोभा खान, तेज सपरू, शहजाद खान, पिंचू कपूर, नरेंद्र नाथ, अनिल धवन और प्रीति सपरू जैसे बड़े कलाकारों ने अपनी अदाकारी से फैंस को प्रभावित किया। फिल्म का निर्देशन श्याम रामसे और तुलसी रामसे ने किया था, जबकि प्रोड्यूसर गंगू रामसे थे। दरअसल, आज भी 'पुरानी हवेली' की लोकप्रियता खत्म नहीं हुई है। इसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तमाम हॉरर फिल्मों के बीच देख सकते है, ये हॉरर फिल्म आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर आसानी से मिल जाएगी।
