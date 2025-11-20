40 लाख के बजट में बनी हॉरर फिल्म ने कमाए 1.17 करोड़, पुरानी हवेलियों का खौफ आज भी कायम

दरअसल, 1989 में कम बजट में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। सिर्फ 40 लाख रुपये के बजट में बनी 'पुरानी हवेली' ने 1.17 करोड़ रुपये की कमाई की, जो उस समय के मुताबिक ब्लॉकबस्टर मानी जाती है।फिल्म 'पुरानी हवेली' की कहानी की बात करें, तो एक अमीर परिवार के इर्द-गिर्द घूमती डरावनी फिल्म है। जो अपने माता-पिता के गुजर जाने के बाद, एक युवा लड़की अपने चाचा-चाची के साथ रहती है। चाचा परिवार का बिजनेस संभालते है, और लड़की की संपत्ति पर बुरी नजर भी रखे हुए होते हैं।