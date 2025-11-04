2 घंटा 49 मिनट की ये फिल्म क्या एक्शन, एडवेंचर और सस्पेंस से OTT पर तोड़ पाएगी कांतारा का रिकॉर्ड?

बता दें कि 'कांतारा' एक छोटे से गांव की कहानी है, जिसमें कर्नाटक के तटीय इलाकों की संस्कृति और पौराणिक कथाओं को बताया गया है। इस फिल्म की कहानी साउथ कर्नाटक के एक गांव की है जहां का एक राजा 150 साल पहले गांव वालों को जमीन दी थी। फिर वो वापस आता है साल 1990 बाद, जहां से फिल्म टर्न लेती है और कहानी शुरू होती है। इस फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। Sacnilk.com के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 61.85 करोड़ कमाए। इसने 11वें दिन 39.75 करोड़ और 12वें दिन 13.50 करोड़ कमाए। इसके साथ ही, 'मिराई' का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस ग्रॉस 136.25 करोड़ और नेट कलेक्शन 102.50 करोड़ रहा।