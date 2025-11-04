2 घंटा 49 मिनट की ये फिल्म क्या एक्शन, एडवेंचर और सस्पेंस से OTT पर तोड़ पाएगी कांतारा का रिकॉर्ड?

सोर्स: X @WB_BoxOffice
Kantara vs Mirai: फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आती-जाती रहती हैं। 2025 में बॉक्स ऑफिस पर कई शानदार फिल्में रिलीज हुईं। हालांकि, कुछ फिल्मों ने जबरदस्त कमाई की, तो कुछ फिल्में सुपर फ्लॉप साबित हुईं। इसी बीच, हम आपको 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के बारे में बताने वाले हैं, जिसका क्लाइमेक्स देखकर फैंस हैरान रह गए थे।
हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, वो हाल ही में रिलीज हुई 'मिराई' है। इस साल एक और फिल्म रिलीज हुई थी नाम है 'कांतारा चैप्टर 1'। ये दोनों फिल्में माइथोलॉजी और फैंटेसी से भरपूर हैं। फिल्म 'मिराई' के विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बहुत बढ़िया हैं, जो फैंस को 'कांतारा' जैसा ही फील दे रहे हैं।
'मिराई' की कहानी में वेदा मेन रोल में हैं। वो एक अच्छा और समझदार इंसान है। उसे एक योद्धा के तौर पर ट्रेन किया गया है और सम्राट अशोक के नौ पवित्र ग्रंथों की रक्षा के लिए चुना गया है। लेकिन उन ग्रंथों पर खतरा मंडरा रहा है। 'मिराई' टाइटल फिल्म में दिखाए गए एक हथियार को रेफर करता है, जिसे भगवान राम के त्रेता युग में बनाया गया था। वहीं, दूसरी ओर 'कांतारा' में भगवान शिव और प्रकृति के तत्वों को दिखाया गया है।
बता दें कि 'कांतारा' एक छोटे से गांव की कहानी है, जिसमें कर्नाटक के तटीय इलाकों की संस्कृति और पौराणिक कथाओं को बताया गया है। इस फिल्म की कहानी साउथ कर्नाटक के एक गांव की है जहां का एक राजा 150 साल पहले गांव वालों को जमीन दी थी। फिर वो वापस आता है साल 1990 बाद, जहां से फिल्म टर्न लेती है और कहानी शुरू होती है। इस फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। Sacnilk.com के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 61.85 करोड़ कमाए। इसने 11वें दिन 39.75 करोड़ और 12वें दिन 13.50 करोड़ कमाए। इसके साथ ही, 'मिराई' का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस ग्रॉस 136.25 करोड़ और नेट कलेक्शन 102.50 करोड़ रहा।
दरअसल, फिल्म को जबरदस्त तारीफ मिल रही है। सभी को ये फिल्म बहुत पसंद आ रही है। फिल्म का क्लाइमेक्स सीन भी कमाल का है और दर्शकों ने इसकी बहुत तारीफ की है। अपनी कहानी के मामले में, 'मिराई' ने 'कांतारा' जैसी कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के मामले में, ये फिल्म 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। अब देखना ये है कि क्या ये OTT प्लेटफॉर्म पर 'कांतारा' का रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं।
