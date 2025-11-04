‘सिर्फ मेरी बातें क्यूं कर रही है…’ मालती ने बताई अपने और अमाल के डेटिंग की सच्चाई

(सोर्स: X @BiggBossTak)
Malti and Amaal Mallik Relationship Rumors: रियलिटी शो बिग बॉस 19 हर दिन एक नए ट्विस्ट के साथ फैंस को इंटरटेन करता आ रहा है। हाल ही में शो का एक नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें अमाल मलिक और मालती चाहर के बीच एक बड़ा ड्रामा दिखा। दोनों के बीच टेंशन तब बढ़ गई जब मालती ने अमाल मलिक के साथ अपने अतीत के बारे में डिटेल्स शेयर कीं। इससे फैंस हैरान रह गए, और कमेंट करने लगे कि वो पहले सिर्फ दोस्त थे या उससे ज्यादा थे।
इतना ही नहीं, बिग बॉस शो के इस प्रोमो में ये भी सामने आया है कि, अमाल मलिक और मालती चाहर के बीच जोरदार बहस हो रही है। जिसमें अमाल कहते हैं, 'मालती, तुम फिर से ग्रुप में मेरे बारे में बात कर रही हो, क्यूं सिर्फ मेरी बातें कर रही हो' इसके बाद दोनों के बीच कहा-सुनी हो गई, जिसमें अमाल ने मालती से कहा कि वो उनकी बेइज्जती ना करे।
सोशल मीडिया पर अब अफवाहें फैल रही हैं, और यूजर्स उनके रिश्ते पर सवाल उठा रहे हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब शहबाज ने तान्या मित्तल से पूछा कि अमाल ने पहले मालती के बारे में उसे क्या बताया था। तान्या ने कहा 'वो उससे सिर्फ एक बार 5 मिनट के लिए मिला था।' तब मालती ने जवाब दिया, 'क्या मुझे सब कुछ बताना चाहिए क्या? मेरे पापा को भी पता है कि हम कब मिले थे और कब नहीं। और तुम कैमरे पर झूठ कैसे बोल सकते हो? मैं इसे 2 मिनट में साबित कर सकती हूं।'
बता दें कि प्रोमो रिलीज होते ही, फैंस ने उनके रिश्ते और इतने लंबे समय तक इसे सीक्रेट रखने के पीछे के कारण पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है।
कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या दोनों पहले डेट कर चुके हैं, जबकि कुछ ने अंदाजा लगाया कि मालती, अमाल के स्वेटर क्यों पहनती थीं। घरवाले भी उनकी बातचीत से हैरान थे। इस प्रोमो ने तुरंत सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी हैं। इस पर कई यूजर्स ने कमेंट कर कहा, 'रुको, क्या मालती ने अभी कुछ कन्फर्म किया? उसके पापा को भी पता है - ये तो कमाल है।'
वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'इस कहानी में पक्का कुछ और भी है। उनकी केमिस्ट्री सब कुछ कहती है।' साथ ही, कुछ यूजर ने अमाल का बचाव करते हुए कहा, 'लोग ओवररिएक्ट कर रहे हैं। वे सिर्फ करीबी दोस्त हो सकते हैं।' अब देखना ये दिलचस्प होगा की ये कहानी बिग बॉस 19 के घर में क्या नया मोड़ लेती हैं।
बड़ी खबरेंView All
TV न्यूज
मनोरंजन
ट्रेंडिंग