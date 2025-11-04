Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

‘सिर्फ मेरी बातें क्यूं कर रही है…’ मालती ने बताई अपने और अमाल के डेटिंग की सच्चाई

Malti and Amaal Mallik Relationship Rumors:मालती ने अमाल के साथ अपनी डेटिंग की अफवाहों पर चुप्पी तोड़ते हुए, इस बात पर जोर दिया कि वो इन अटकलों पर अकेली जवाबदेही क्यों ले रही हैं और डेटिंग की सच्चाई को साफ करने की कोशिश की...

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 04, 2025

'सिर्फ मेरी बाते क्यू कर रही है...' मालती ने बताया अपने और अमाल के डेटिंग की सच्चाई

(सोर्स: X @BiggBossTak)

Malti and Amaal Mallik Relationship Rumors: रियलिटी शो बिग बॉस 19 हर दिन एक नए ट्विस्ट के साथ फैंस को इंटरटेन करता आ रहा है। हाल ही में शो का एक नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें अमाल मलिक और मालती चाहर के बीच एक बड़ा ड्रामा दिखा। दोनों के बीच टेंशन तब बढ़ गई जब मालती ने अमाल मलिक के साथ अपने अतीत के बारे में डिटेल्स शेयर कीं। इससे फैंस हैरान रह गए, और कमेंट करने लगे कि वो पहले सिर्फ दोस्त थे या उससे ज्यादा थे।

मालती ने बताई अपने और अमाल के डेटिंग की सच्चाई

इतना ही नहीं, बिग बॉस शो के इस प्रोमो में ये भी सामने आया है कि, अमाल मलिक और मालती चाहर के बीच जोरदार बहस हो रही है। जिसमें अमाल कहते हैं, 'मालती, तुम फिर से ग्रुप में मेरे बारे में बात कर रही हो, क्यूं सिर्फ मेरी बातें कर रही हो' इसके बाद दोनों के बीच कहा-सुनी हो गई, जिसमें अमाल ने मालती से कहा कि वो उनकी बेइज्जती ना करे।

सोशल मीडिया पर अब अफवाहें फैल रही हैं, और यूजर्स उनके रिश्ते पर सवाल उठा रहे हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब शहबाज ने तान्या मित्तल से पूछा कि अमाल ने पहले मालती के बारे में उसे क्या बताया था। तान्या ने कहा 'वो उससे सिर्फ एक बार 5 मिनट के लिए मिला था।' तब मालती ने जवाब दिया, 'क्या मुझे सब कुछ बताना चाहिए क्या? मेरे पापा को भी पता है कि हम कब मिले थे और कब नहीं। और तुम कैमरे पर झूठ कैसे बोल सकते हो? मैं इसे 2 मिनट में साबित कर सकती हूं।'
बता दें कि प्रोमो रिलीज होते ही, फैंस ने उनके रिश्ते और इतने लंबे समय तक इसे सीक्रेट रखने के पीछे के कारण पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है।

दोनों पहले डेट कर चुके हैं

कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या दोनों पहले डेट कर चुके हैं, जबकि कुछ ने अंदाजा लगाया कि मालती, अमाल के स्वेटर क्यों पहनती थीं। घरवाले भी उनकी बातचीत से हैरान थे। इस प्रोमो ने तुरंत सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी हैं। इस पर कई यूजर्स ने कमेंट कर कहा, 'रुको, क्या मालती ने अभी कुछ कन्फर्म किया? उसके पापा को भी पता है - ये तो कमाल है।'

वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'इस कहानी में पक्का कुछ और भी है। उनकी केमिस्ट्री सब कुछ कहती है।' साथ ही, कुछ यूजर ने अमाल का बचाव करते हुए कहा, 'लोग ओवररिएक्ट कर रहे हैं। वे सिर्फ करीबी दोस्त हो सकते हैं।' अब देखना ये दिलचस्प होगा की ये कहानी बिग बॉस 19 के घर में क्या नया मोड़ लेती हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bigg Boss 19 Latest News

Published on:

04 Nov 2025 11:18 am

Hindi News / Entertainment / TV News / ‘सिर्फ मेरी बातें क्यूं कर रही है…’ मालती ने बताई अपने और अमाल के डेटिंग की सच्चाई

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

कम उम्र में वर्जिनिटी खोने वाले फेमस एक्टर ने महिलाओं को लेकर तोड़ी चुप्पी, बोले- रोडीज में कुछ औरतें थीं…

Raghu Ram Revelation
TV न्यूज

इस फेमस एक्ट्रेस की 11वीं क्लास में अंजान शख्स ने भर दी थी सिंदूर से मांग, बोलीं- वो मेरे पास आया, मुझे…

saumya tandon Big reveal said i was in 11th class one man come and sindoor se meri mang bhar di
TV न्यूज

Naagin 7: ये एक्ट्रेस बनी है एकता कपूर की इच्छाधारी नागिन, नया लुक देख हैरान रह गए लोग

Naagin 7 new Lead actress
TV न्यूज

‘डिटॉक्स के बाद भी मोटापा बढ़ता ही जा रहा…’ बॉडी शेमिंग पर अशनूर का छलका दर्द

'डिटॉक्स के बाद भी मोटापा बढ़ता ही जा रहा...' बॉडी शेमिंग पर अशनूर का छलका दर्द
TV न्यूज

Mahhi Vij & Jay Bhanushali Divorce: माही विज ने जय भानुशाली संग तलाक पर किया वीडियो शेयर, एलिमनी की रकम पर कही ये बात

Mahhi Vij Video share on Jay Bhanushali Divorce
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.