सिर्फ 6 एपिसोड और काले धंधे की दिल दहला देने वाली सच्ची घटना, जिसके हर सीन में है दहशत, OTT पर बनी टॉप

दरअसल, 'दिल्ली क्राइम 3' की कहानी साल 2012 की दर्दनाक और खौफनाक घटनाओं पर बेस्ड है, जिसमें बेबी फलक की आपबीती को बारीकी से प्रेजेंट किया गया है। जिसमें बेबी फलक को गंभीर हालत में एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इस घटना की जांच दिल्ली पुलिस ने की थी। इस बार वेब सीरीज में बेबी फलक की कहानी के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के काला व्यवसाय पर भी नजर डाली गई है। पुलिस की नजरों से छुपकर चलने वाले ‘बड़ी दीदी’ (हुमा कुरैसी) नाम की एक महिला इस तस्करी के अहम किरदार में दिखाई गई हैं।