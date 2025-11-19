Patrika LogoSwitch to English

सिर्फ 6 एपिसोड और काले धंधे की दिल दहला देने वाली सच्ची घटना, जिसके हर सीन में है दहशत, OTT पर बनी टॉप

Delhi Crime 3 Trending On Netflix:दिल्ली क्राइम 3 एक सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज है, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होकर तेजी से ट्रेंडिंग टॉपिक बन गई है...

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 19, 2025

सिर्फ 6 एपिसोड और काले धंधे की दिल दहला देने वाली सच्ची घटना, जिसके हर सीन में है दहशत, OTT पर बनी टॉप

दिल्ली क्राइम 3 (सोर्स: X @Nikhil_Rams)

Delhi Crime 3 Trending On OTT: साल 2025 की एक बेहद रोमांचक फिल्म 'बारामूला' आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर धूम मचा रही थी। इसकी कहानी ऐसी है कि आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो इसी बीच अब ओटीटी पर नंबर 1 ट्रेंड कर रही है दिल्ली क्राइम 3, जो सच्ची घटना पर अधारित सीरीज है। अगर आप इस वीकेंड कुछ नया देखने का प्लान कर रहे है, तो ये सीरीज आपको निराश नहीं करेगी।

काले धंधे की दिल दहला देने वाली सच्ची घटना

'दिल्ली क्राइम 3' सीरीज 13 नवंबर को रिलीज हुई और तुरंत ही नेटफ्लिक्स पर पहले नंबर पर ट्रेंड करने लगी है। सिर्फ 6 एपिसोड की इस वेब सीरीज को लेकर फैंस में काफी उत्साह बढ़ गया है क्योंकि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है और हर एपिसोड में नए ट्विस्ट्स एंड टर्न देखने को मिलेंगे, जो आपको बोर नहीं होने देंगे।

दरअसल, 'दिल्ली क्राइम 3' की कहानी साल 2012 की दर्दनाक और खौफनाक घटनाओं पर बेस्ड है, जिसमें बेबी फलक की आपबीती को बारीकी से प्रेजेंट किया गया है। जिसमें बेबी फलक को गंभीर हालत में एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इस घटना की जांच दिल्ली पुलिस ने की थी। इस बार वेब सीरीज में बेबी फलक की कहानी के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के काला व्यवसाय पर भी नजर डाली गई है। पुलिस की नजरों से छुपकर चलने वाले ‘बड़ी दीदी’ (हुमा कुरैसी) नाम की एक महिला इस तस्करी के अहम किरदार में दिखाई गई हैं।

जिसके हर सीन में है दहशत, OTT पर बनी टॉप

वेब सीरीज में ‘बड़ी दीदी’ और उनके गैंग की करतूतों को दर्शाया गया है, जो मजबूर लड़कियों को नौकरी दिलाने के बहाने किडनैप करते हैं। नौकरी के झांसे में आने वाली ये लड़कियां बाद में तस्करी के जाल में फंस जाती हैं। दिल्ली पुलिस की टीम इस पूरे मामले की तह तक जाती है और इस गिरोह का पर्दाफाश करती है।

इस सीरीज में शेफाली शाह और हुमा कुरैशी ने अपने अभिनय से एक बार फिर दर्शकों का दिल जीता है। विशेष रूप से हुमा कुरैशी ने नेगेटिव किरदार में अपनी खूबी दिखाई है और 'बड़ी दीदी' के रूप में वे काफी दमदार नजर आईं। इसके अलावा राजेश तैलंग, सयानी गुप्ता, रसिका दुग्गल, और डेन्जिल स्मिथ जैसे कई कलाकारों ने भी अपनी परफॉर्मेंस से इस सीरीज की मजबूती बढ़ाई है।

बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवॉर्ड जीतने वाली पहली भारतीय सीरीज

इसका पहला सीजन 22 मार्च 2019 को रिलीज हुआ था और दूसरा सीजन 26 अगस्त 2022 को प्रीमियर हुआ था। साथ ही, नवंबर 2020 में हुए इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स में, दिल्ली क्राइम बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवॉर्ड जीतने वाली पहली भारतीय सीरीज बनी थी। अगर आप वीकेंड पर कुछ दिलचस्प देखने की तलाश में हैं, तो ये वेब सीरीज आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि ये सीरीज ना केवल सस्पेंस से भरपूर है, बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश भी देती है।

