Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

40 साल के इस एक्टर ने अपने से 20 साल छोटी एक्ट्रेस संग रोमांस पर तोड़ी चुप्पी, कहा- मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं…

Dhurandhar Movie: 40 साल के अभिनेता ने अपनी से 20 साल छोटी एक्ट्रेस के साथ अपने फिल्मी रोमांस को लेकर चुप्पी तोड़ी...

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 19, 2025

Dhurandhar Movie: 40 साल के अभिनेता ने अपनी से 20 साल छोटी एक्ट्रेस के साथ अपने फिल्मी रोमांस को लेकर चुप्पी तोड़ी...

फिल्म 'धुरंधर' (सोर्स: X @GetsCinema)

Dhurandhar Movie: फिल्मी दुनिया में हमेंशा देखा गया है कि बड़े सितारे अपनी फिल्मों में अपनी उम्र से काफी छोटी हीरोइनों के साथ रोमांस करते हैं। बता दें, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे कई नाम इस सूची में शामिल रहे हैं। अब इसी लिस्ट में रणवीर सिंह का नाम भी जुड़ गया है। उनकी आने वाली फिल्म 'धुरंधर' में वो सारा अर्जुन के साथ रोमांस करते नजर आएंगे।

एक्टर ने अपने से 20 साल छोटी एक्ट्रेस संग रोमांस पर तोड़ी चुप्पी

सारा अर्जुन जो अपने केवल 20 वर्षों की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में खास पहचान बना चुकी हैं। फिल्म 'धुरंधर' के हालिया ट्रेलर लॉन्च इवेंट में जब रणवीर सिंह से उनके उम्र के फर्क और इस पर हो रही चर्चाओं के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने इस मुद्दे पर सकारात्मक और मजेदार जवाब दिया है। रणवीर ने कहा कि "मैं खुद को लक्की समझता हूं कि सारा जैसे टैलेंटेड एक्ट्रेस के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला है।"

साथ ही उन्होंने सारा की तारीफ करते हुए बताया, "वो जन्म से प्रतिभा की धनी रही हैं और स्क्रीन पर उनका आत्मविश्वास साफ झलकता है।" इस पर रणवीर सिंह ने आगे कहा,'सारा अर्जुन ने अपने फिल्मों में कई बड़े दावेदारों को पीछे छोड़ते हुए ये भूमिका हासिल की है और सेट पर सारा का आत्मविश्वास और कार्य के प्रति उनकी समझ देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने कई फिल्मों का अनुभव पहले ही प्राप्त कर लिया है।'

सिर्फ 5 साल की उम्र से एक्टिंग

दरअसल, सारा अर्जुन ने बचपन से ही अभिनय की दुनिया में कदम रखा है। सिर्फ 5 साल की उम्र से उन्होंने तमिल फिल्म 'दैवा थिरुमगल' में अभिनय किया था, जो उन्हें सराहना दिलाने वाली फिल्म साबित हुई। इसके बाद मणिरत्नम की फिल्म 'पोन्नियिन सेल्वन' में ऐश्वर्या राय के बचपन का किरदार निभाकर सारा ने अपनी टैलेंट को और उजागर किया। इसके साथ ही कई बड़े ब्रांड्स के विज्ञापन कर उन्होंने अपनी छवि बनाई है।

सारा अर्जुन की फिल्मों की बात करें, फिल्म 'धुरंधर' की, तो इसे आदित्य धर के जरिए निर्देशित किया गया है और इस फिल्म की कहानी, एक्शन और रोमांस को लेकर फैंस में काफी उत्साह है। रणवीर और सारा के बीच की केमिस्ट्री इस समय बहस का रूप बन गया है। क्योंकि एक्टर रणवीर सिंह खुद 40 के है और सारा अर्जुन 20 साल की है। इस पर रणवीर सिंह ने साफ किया कि वे इस उम्र के अंतर को लेकर आलोचनाओं से परेशान नहीं हैं, बल्कि वे अपने को खुशकिस्मत मानते हैं कि उन्हें सारा जैसी टैलेंटेड सह-कलाकार मिली है। उनकी ये सोच युवा और अनुभवी कलाकारों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने की मिसाल पेश करती है।

रणवीर सिंह और सारा अर्जुन की जोड़ी

इतना ही नहीं, रणवीर सिंह और सारा अर्जुन की जोड़ी फिल्म 'धुरंधर' में मजबूती से उभरती नजर आ रही है। जबकि बॉलीवुड में उम्र के अंतर को लेकर कई बार ट्रोलिंग होती रहती हैं, रणवीर की पॉजिटिविटी सोच और सारा के अभिनय को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म दोनों के करियर में एक नया अध्याय जोड़ सकती है।

ये भी पढ़ें

अरबाज खान और पत्नी शूरा ने दिखाई नन्ही बेटी की पहली झलक, लिखा इमोशनल मैसेज
बॉलीवुड
Arbaaz Khan and Sshura reveals their daughter first picture on instagram

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

19 Nov 2025 04:43 pm

Published on:

19 Nov 2025 04:42 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 40 साल के इस एक्टर ने अपने से 20 साल छोटी एक्ट्रेस संग रोमांस पर तोड़ी चुप्पी, कहा- मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

अरबाज खान और पत्नी शूरा ने दिखाई नन्ही बेटी की पहली झलक, लिखा इमोशनल मैसेज

Arbaaz Khan and Sshura reveals their daughter first picture on instagram
बॉलीवुड

ऐश्वर्या राय ने छुए पीएम मोदी के पैर, धर्म और प्यार को लेकर कही ये बात

Aishwarya Rai Touches PM Narendra Modi Feet
बॉलीवुड

बेवकूफ- घटिया इंसान… बॉलीवुड की इस फेमस एक्ट्रेस का आखिर किसपर फूटा गुस्सा?

Actress Shriya Saran Alert Fans (1)
बॉलीवुड

Aditi Mukherjee Death: एक्ट्रेस अदिति मुखर्जी की एक्सीडेंट में हुई मौत, सिर पर आई थी गंभीर चोट

Actress Aditi Mukherjee death in road accident
बॉलीवुड

परिणीति चोपड़ा- राघव चड्ढा का बेटा 1 महीने का हुआ, कपल ने पहली झलक और नाम का किया खुलासा

Parineeti Chopra And Raghav Chadha
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.