40 साल के इस एक्टर ने अपने से 20 साल छोटी एक्ट्रेस संग रोमांस पर तोड़ी चुप्पी, कहा- मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं…

सारा अर्जुन की फिल्मों की बात करें, फिल्म 'धुरंधर' की, तो इसे आदित्य धर के जरिए निर्देशित किया गया है और इस फिल्म की कहानी, एक्शन और रोमांस को लेकर फैंस में काफी उत्साह है। रणवीर और सारा के बीच की केमिस्ट्री इस समय बहस का रूप बन गया है। क्योंकि एक्टर रणवीर सिंह खुद 40 के है और सारा अर्जुन 20 साल की है। इस पर रणवीर सिंह ने साफ किया कि वे इस उम्र के अंतर को लेकर आलोचनाओं से परेशान नहीं हैं, बल्कि वे अपने को खुशकिस्मत मानते हैं कि उन्हें सारा जैसी टैलेंटेड सह-कलाकार मिली है। उनकी ये सोच युवा और अनुभवी कलाकारों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने की मिसाल पेश करती है।