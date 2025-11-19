40 साल के इस एक्टर ने अपने से 20 साल छोटी एक्ट्रेस संग रोमांस पर तोड़ी चुप्पी, कहा- मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं…

फिल्म 'धुरंधर' (सोर्स: X @GetsCinema)
Dhurandhar Movie: फिल्मी दुनिया में हमेंशा देखा गया है कि बड़े सितारे अपनी फिल्मों में अपनी उम्र से काफी छोटी हीरोइनों के साथ रोमांस करते हैं। बता दें, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे कई नाम इस सूची में शामिल रहे हैं। अब इसी लिस्ट में रणवीर सिंह का नाम भी जुड़ गया है। उनकी आने वाली फिल्म 'धुरंधर' में वो सारा अर्जुन के साथ रोमांस करते नजर आएंगे।
सारा अर्जुन जो अपने केवल 20 वर्षों की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में खास पहचान बना चुकी हैं। फिल्म 'धुरंधर' के हालिया ट्रेलर लॉन्च इवेंट में जब रणवीर सिंह से उनके उम्र के फर्क और इस पर हो रही चर्चाओं के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने इस मुद्दे पर सकारात्मक और मजेदार जवाब दिया है। रणवीर ने कहा कि "मैं खुद को लक्की समझता हूं कि सारा जैसे टैलेंटेड एक्ट्रेस के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला है।"
साथ ही उन्होंने सारा की तारीफ करते हुए बताया, "वो जन्म से प्रतिभा की धनी रही हैं और स्क्रीन पर उनका आत्मविश्वास साफ झलकता है।" इस पर रणवीर सिंह ने आगे कहा,'सारा अर्जुन ने अपने फिल्मों में कई बड़े दावेदारों को पीछे छोड़ते हुए ये भूमिका हासिल की है और सेट पर सारा का आत्मविश्वास और कार्य के प्रति उनकी समझ देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने कई फिल्मों का अनुभव पहले ही प्राप्त कर लिया है।'
दरअसल, सारा अर्जुन ने बचपन से ही अभिनय की दुनिया में कदम रखा है। सिर्फ 5 साल की उम्र से उन्होंने तमिल फिल्म 'दैवा थिरुमगल' में अभिनय किया था, जो उन्हें सराहना दिलाने वाली फिल्म साबित हुई। इसके बाद मणिरत्नम की फिल्म 'पोन्नियिन सेल्वन' में ऐश्वर्या राय के बचपन का किरदार निभाकर सारा ने अपनी टैलेंट को और उजागर किया। इसके साथ ही कई बड़े ब्रांड्स के विज्ञापन कर उन्होंने अपनी छवि बनाई है।
सारा अर्जुन की फिल्मों की बात करें, फिल्म 'धुरंधर' की, तो इसे आदित्य धर के जरिए निर्देशित किया गया है और इस फिल्म की कहानी, एक्शन और रोमांस को लेकर फैंस में काफी उत्साह है। रणवीर और सारा के बीच की केमिस्ट्री इस समय बहस का रूप बन गया है। क्योंकि एक्टर रणवीर सिंह खुद 40 के है और सारा अर्जुन 20 साल की है। इस पर रणवीर सिंह ने साफ किया कि वे इस उम्र के अंतर को लेकर आलोचनाओं से परेशान नहीं हैं, बल्कि वे अपने को खुशकिस्मत मानते हैं कि उन्हें सारा जैसी टैलेंटेड सह-कलाकार मिली है। उनकी ये सोच युवा और अनुभवी कलाकारों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने की मिसाल पेश करती है।
इतना ही नहीं, रणवीर सिंह और सारा अर्जुन की जोड़ी फिल्म 'धुरंधर' में मजबूती से उभरती नजर आ रही है। जबकि बॉलीवुड में उम्र के अंतर को लेकर कई बार ट्रोलिंग होती रहती हैं, रणवीर की पॉजिटिविटी सोच और सारा के अभिनय को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म दोनों के करियर में एक नया अध्याय जोड़ सकती है।
