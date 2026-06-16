बिंज-वॉचर्स हो जाएं तैयार! इस हफ्ते OTT पर आ रही हैं साल की सबसे चर्चित फिल्में और सीरीज

OTT Release Series And Movies: 17 से 30 जून के बीच OTT प्लेटफॉर्म्स पर फैंस के लिए एंटरटेनमेंट का भरपूर खजाना मिलने वाला है। इस हफ्ते क्राइम थ्रिलर, कॉमेडी, रोमांस, मिस्ट्री और इंटरनेशनल ड्रामा जैसी कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं। इसमें सबसे खास बात ये है कि दर्शकों को लंबे समय से इंतजार की जा रही कुछ बड़ी रिलीज भी देखने को मिलेंगी।