11 साल के बेटे की मौत पर शेखर सुमन ने बयां किया दर्द, बोले- मेरे पोते के रूप में वापस आएगा आयुष

Shekhar Suman Emotional On Son Death: एक मां-बाप के लिए संतान को खोने का दर्द शायद कभी खत्म नहीं होता। अभिनेता शेखर सुमन भी आज 31 साल बाद अपने बड़े बेटे आयुष सुमन की याद में भावुक हो जाते हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में बेटे की बीमारी, उसकी मौत और उससे जुड़े उन अनुभवों को साझा किया, जिन्हें वो आज भी एक आध्यात्मिक संकेत मानते हैं। शेखर का कहना है कि कई ज्योतिषियों और पुजारियों ने भविष्यवाणी की है कि आयुष एक दिन परिवार में दोबारा जन्म लेगा और उन्हें पूरा विश्वास है कि वो अध्ययन सुमन के बेटे के रूप में लौटेगा।