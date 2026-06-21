‘राख’ में किसने निभाया है 16 साल की गीता चोपड़ा का किरदार? फिर चर्चा में है 1978 का दिल दहला देने वाला हत्याकांड

बता दें, इस सीरीज में सुमन को एक समझदार लेकिन मासूम लड़की के रूप में दिखाया गया है। उसके साथ हुई घटना न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे समाज को झकझोर देती है। दिव्या की सादगी और स्वाभाविक एक्टिंग ने इस किरदार को और प्रभावशाली बना दिया है। कई दर्शकों ने सोशल मीडिया पर उनके एक्टिंग की तारीफ भी की है। दिव्या शर्मा इससे पहले वेब सीरीज 'ग्राम चिकित्सालय' में जुही के किरदार में नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने 'ककून' जैसी मिनी सीरीज में भी काम किया है। हालांकि 'राख' को उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माना जा रहा है।