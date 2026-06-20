कौन हैं आकाश मखीजा? ‘राख’ में जिनका खूंखार किरदार देख पत्नी ने नहीं की बात, लगने लगा था डर

वेब सीरीज राख में आकाश मखीजा ने विलने बाबू का रोल इतनी शिद्दत से निभाया है कि उनको सोशल मीडिया पर धमिकयां मिलने लगी हैं। हाल ही में आकाश ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में खुद खुलासा किया कि उन्हें उनके रोल के लिए जान से मारने की धमकी मिल रही है। एक्टर ने कहा- 'जब भी मैं अपना इंस्टाग्राम डीएम खोलता हूं, तो कई लोग मुझे मारने की बातें लिखते हैं। तरह-तरह की धमकियां मिलती हैं।' इसके आगे उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि लोगों ने बाबू के किरदार को सच मान लिया है। मुझे पता है कि इस वक्त बाबू देश के सबसे नफरत वाले किरदारों में से एक है। वहीं, आकाश ने अपनी मां के रिएक्शन के बारे में भी बात की और बताया कि जब उनकी मां सीरीज देखी तो वो भी शो देखकर भावुक हो गई थीं, खासकर जब अली मुझे पीट रहे थे, यही मां का प्यार है।'