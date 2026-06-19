जब हेलेन-सलीम खान और महेश भट्ट-सोनी राजदान साथ करते थे डबल डेट, Soni Razdan ने सुनाया पुराना किस्सा

Helen Salim Khan Double Dates: करिश्मा कपूर और सोनी राजदान ने हाल ही में ZEE5 पर अभिनय देव के क्राइम थ्रिलर शो 'ब्राउन' में साथ काम किया, जिसमें उन्होंने मां-बेटी के रोल में नजर आईं थीं। इस सीरीज में उनके साथ एक तीसरी एक्ट्रेस भी थीं, जिन्होंने इसमें आंटी का रोल निभाया है, और उनका नाम है हेलेन। जानकारी के लिए बता दें कि करिश्मा और सोनी, दोनों का ही इस मशहूर एक्ट्रेस के साथ पुराना नाता रहा है। जहां करिश्मा के परिवार वालों ने हेलेन के साथ काफी काम किया है, वहीं सोनी का कनेक्शन महेश भट्ट के साथ उनके रिश्ते की शुरुआत के दिनों से है।