‘करिश्मा की शादी प्रिया सचदेव ने बर्बाद की…’ संजय कपूर की बहन ने सालों बाद किया बड़ा खुलासा

विक्की लालवानी के साथ संजय कपूर की बहन मंदिरा ने खास बातचीत की और कई खुलासे भी किए। मंदिरा ने उस समय को याद किया जब उनके भाई की शादी टूटने लगी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें संजय और प्रिया की बढ़ती नजदीकियों के बारे में पता था और उन्होंने इसे कभी स्वीकार नहीं किया था। मंदिरा ने बताया, "मैं प्रिया और संजय बारे में तब से जानती थी जब वह उस फ्लाइट में मिले थे, और मैं इससे खुश नहीं थी। लोलो (करिश्मा) और मेरा भाई असल में अच्छी जगह पर थे। कियान का जन्म हुआ था। मेरा भाई अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा जुनूनी था"