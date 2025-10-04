Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘करिश्मा की शादी प्रिया सचदेव ने बर्बाद की…’ संजय कपूर की बहन ने सालों बाद किया बड़ा खुलासा

Sunjay Kapur Karishma Kapoor: करिश्मा कपूर का संजय कपूर से तलाक साल 2016 में हुआ था, अब लगभग 9 साल बाद संजय कपूर की बहन ने खुलासा किया है कि दोनों के अलग होने के पीछे प्रिया सचदेव थीं।

3 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 04, 2025

Sunjay Kapur Sister Mandhira big revealed

संजय कपूर के साथ करिश्मा कपूर, प्रिया सचदेव और बहन मंदिरा कपूर

Sunjay Kapur Karishma Kapoor: बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड और फेमस बिजनेसमैन संजय कपूर के निधन के बाद, उनके परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इसी बीच, संजय कपूर की बहन मंदिरा कपूर स्मिथ ने एक इंटरव्यू में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके भाई संजय और करिश्मा के तलाक के पीछे संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव का हाथ था। इस खबर के बाद से सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस का तलाक एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

संजय कपूर की बहन ने खोला बड़ा राज (Sunjay Kapur Karishma Kapoor)

विक्की लालवानी के साथ संजय कपूर की बहन मंदिरा ने खास बातचीत की और कई खुलासे भी किए। मंदिरा ने उस समय को याद किया जब उनके भाई की शादी टूटने लगी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें संजय और प्रिया की बढ़ती नजदीकियों के बारे में पता था और उन्होंने इसे कभी स्वीकार नहीं किया था। मंदिरा ने बताया, "मैं प्रिया और संजय बारे में तब से जानती थी जब वह उस फ्लाइट में मिले थे, और मैं इससे खुश नहीं थी। लोलो (करिश्मा) और मेरा भाई असल में अच्छी जगह पर थे। कियान का जन्म हुआ था। मेरा भाई अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा जुनूनी था"

मंदिरा ने प्रिया सचदेव पर निशाना साधते हुए कहा, "मुझे लगता है कि किसी दूसरी महिला का उस महिला की परवाह न करना, जिसने अभी-अभी बच्चा पैदा किया है, गलत है। किसी परिवार में आकर उसे बिगाड़ना गलत है।" उन्होंने आगे कहा कि जब एक शादी सफल होने की कोशिश कर रही हो, खासकर जब दूसरा बच्चा हुआ हो, तो उसे तोड़ना गलत है। मंदिरा ने कहा कि करिश्मा इस सब की हकदार नहीं थीं।

पिता भी नहीं चाहते थे संजय करे प्रिया से शादी (Sunjay Kapur Sister Mandhira Reaction on Karishma Kapoor)

मंदिरा ने बताया कि उनके दिवंगत पिता समेत पूरा परिवार संजय और प्रिया के रिश्ते के खिलाफ था। उन्होंने कहा, "पिताजी प्रिया के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि मेरे भाई संजय कपूर उससे कभी शादी नहीं कर सकते।" मंदिरा ने यह भी खुलासा किया कि 2017 में जब संजय और प्रिया ने शादी की, तो मैं और मेरी बहन शादी में भी नहीं गए थे, हम बिल्कुल क्लियर थे कि हम इसका सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि पिताजी ने कहा था, 'शादी मत करना और बच्चे मत पैदा करना।

करिश्मा से न बात करने का अफसोस (Mandhira on Karishma Kapoor)

मंदिरा ने यह भी माना कि उस मुश्किल समय में करिश्मा के साथ न होने का उन्हें अफसोस है। उन्होंने कहा, "हम उस समय बात नहीं कर रहे थे… मुझे लगता है कि वह मुझसे नाराज थी, और मैं उसे दोष नहीं देती। मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। मुझे उसके लिए खड़ा होना चाहिए था।"

कैसे हुआ था संजय कपूर का निधन (Sunjay Kapur Death)

विंडसर के गार्ड्स पोलो क्लब में एक पोलो मैच के दौरान एक दुखद घटना के बाद 12 जून 2025 को संजय कपूर का निधन हो गया था। क्वीन्स कप के सेमीफाइनल में खेलते समय, उन्होंने गलती से एक मधुमक्खी निगल ली थी, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने उनके मुंह या गले में डंक मार दिया था और डंक के कारण उन्हें गंभीर एलर्जी हुई, जिससे उन्हें दिल का दौरा पड़ा और 53 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया।

संजय कपूर के परिवार में उनकी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर हैं, जो दिल्ली की एक मॉडल से एंटरप्रेन्योर बनी हैं। संजय कपूर ने प्रिया सचदेव से साल 2017 में शादी की थी। दंपति का एक बेटा अजारियस कपूर है, जिसका जन्म दिसंबर 2018 में हुआ था, जो अब 6 साल का है। वहीं करिश्मा कपूर (2003-2016) से संजय कपूर के दो बच्चे भी हैं समायरा कपूर और कियान कपूर।

ये भी पढ़ें

रश्मिका मंदाना- विजय देवरकोंडा ने दोस्तों और परिवार के सामने की सगाई! 2026 में लेंगे सात फेरे
टॉलीवुड

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Updated on:

04 Oct 2025 12:57 pm

Published on:

04 Oct 2025 12:56 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘करिश्मा की शादी प्रिया सचदेव ने बर्बाद की…’ संजय कपूर की बहन ने सालों बाद किया बड़ा खुलासा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

ब्रेकअप के सालों बाद Hug करते दिखे दीपिका और रणबीर, इस मुलाकात ने खींचा फैंस का ध्यान, वीडियो वायरल

ब्रेकअप के बाद एक्स कपल दीपिका-रणबीर की मुलाकात ने खींचा सबका ध्यान, वायरल वीडियो
बॉलीवुड

जया बच्चन के नक्शेकदम पर चल रही हैं हेमा मालिनी? यूजर्स कर रहे हैं ट्रोल, वीडियो वायरल

जया बच्चन के नक्शेकदम पर चल रही हैं हेमा मालिनी? यूजर्स कर रहे है ट्रोल, वीडियो वायरल
बॉलीवुड

Zubeen Garg Death shocking revelation: ‘उनके मुंह से झाग निकल रहा था…’ इस शख्स ने किया बड़ा खुलासा

Zubeen Garg bandmate shocking reveals
बॉलीवुड

पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मिलकर ड्राइवर ने रचा खेल, फरहान अख्तर की मां के साथ की धोखाधड़ी

Farhan Akhtar mother Honey Irani was duped
बॉलीवुड

धनश्री ने किया बड़ा खुलासा, रोते हुए बोलीं- हमारी अरेंज मैरिज हुई थी और सगाई के बाद ही युजवेंद्र चहल…

Dhanashree big revelation crying and says our was an arranged marriage after engagement Yuzvendra Chahal
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.