‘करिश्मा की शादी प्रिया सचदेव ने बर्बाद की…’ संजय कपूर की बहन ने सालों बाद किया बड़ा खुलासा

संजय कपूर के साथ करिश्मा कपूर, प्रिया सचदेव और बहन मंदिरा कपूर
Sunjay Kapur Karishma Kapoor: बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड और फेमस बिजनेसमैन संजय कपूर के निधन के बाद, उनके परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इसी बीच, संजय कपूर की बहन मंदिरा कपूर स्मिथ ने एक इंटरव्यू में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके भाई संजय और करिश्मा के तलाक के पीछे संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव का हाथ था। इस खबर के बाद से सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस का तलाक एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
विक्की लालवानी के साथ संजय कपूर की बहन मंदिरा ने खास बातचीत की और कई खुलासे भी किए। मंदिरा ने उस समय को याद किया जब उनके भाई की शादी टूटने लगी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें संजय और प्रिया की बढ़ती नजदीकियों के बारे में पता था और उन्होंने इसे कभी स्वीकार नहीं किया था। मंदिरा ने बताया, "मैं प्रिया और संजय बारे में तब से जानती थी जब वह उस फ्लाइट में मिले थे, और मैं इससे खुश नहीं थी। लोलो (करिश्मा) और मेरा भाई असल में अच्छी जगह पर थे। कियान का जन्म हुआ था। मेरा भाई अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा जुनूनी था"
मंदिरा ने प्रिया सचदेव पर निशाना साधते हुए कहा, "मुझे लगता है कि किसी दूसरी महिला का उस महिला की परवाह न करना, जिसने अभी-अभी बच्चा पैदा किया है, गलत है। किसी परिवार में आकर उसे बिगाड़ना गलत है।" उन्होंने आगे कहा कि जब एक शादी सफल होने की कोशिश कर रही हो, खासकर जब दूसरा बच्चा हुआ हो, तो उसे तोड़ना गलत है। मंदिरा ने कहा कि करिश्मा इस सब की हकदार नहीं थीं।
मंदिरा ने बताया कि उनके दिवंगत पिता समेत पूरा परिवार संजय और प्रिया के रिश्ते के खिलाफ था। उन्होंने कहा, "पिताजी प्रिया के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि मेरे भाई संजय कपूर उससे कभी शादी नहीं कर सकते।" मंदिरा ने यह भी खुलासा किया कि 2017 में जब संजय और प्रिया ने शादी की, तो मैं और मेरी बहन शादी में भी नहीं गए थे, हम बिल्कुल क्लियर थे कि हम इसका सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि पिताजी ने कहा था, 'शादी मत करना और बच्चे मत पैदा करना।
मंदिरा ने यह भी माना कि उस मुश्किल समय में करिश्मा के साथ न होने का उन्हें अफसोस है। उन्होंने कहा, "हम उस समय बात नहीं कर रहे थे… मुझे लगता है कि वह मुझसे नाराज थी, और मैं उसे दोष नहीं देती। मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। मुझे उसके लिए खड़ा होना चाहिए था।"
विंडसर के गार्ड्स पोलो क्लब में एक पोलो मैच के दौरान एक दुखद घटना के बाद 12 जून 2025 को संजय कपूर का निधन हो गया था। क्वीन्स कप के सेमीफाइनल में खेलते समय, उन्होंने गलती से एक मधुमक्खी निगल ली थी, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने उनके मुंह या गले में डंक मार दिया था और डंक के कारण उन्हें गंभीर एलर्जी हुई, जिससे उन्हें दिल का दौरा पड़ा और 53 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया।
संजय कपूर के परिवार में उनकी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर हैं, जो दिल्ली की एक मॉडल से एंटरप्रेन्योर बनी हैं। संजय कपूर ने प्रिया सचदेव से साल 2017 में शादी की थी। दंपति का एक बेटा अजारियस कपूर है, जिसका जन्म दिसंबर 2018 में हुआ था, जो अब 6 साल का है। वहीं करिश्मा कपूर (2003-2016) से संजय कपूर के दो बच्चे भी हैं समायरा कपूर और कियान कपूर।
