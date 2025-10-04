Patrika LogoSwitch to English

रश्मिका मंदाना- विजय देवरकोंडा ने दोस्तों और परिवार के सामने की सगाई! 2026 में लेंगे सात फेरे

Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna are engaged: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के फैंस के लिए खुशखबरी है। खबर है कि कपल की सगाई हो गई है और अगले साल शादी होने वाली है।

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 04, 2025

Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna are engaged

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की फोटो

Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna are engaged: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के घर से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि कपल ने गुपचुप तरीके से सगाई कर ली है। यह खबर पूरे फिल्म जगत और उनके फैंस के बीच हलचल मचा रही है। सोशल मीडिया पर लोग कपल को बधाईयां दे रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, रश्मिका और विजय देवरकोंडा की सगाई बहुत ही निजी कार्यक्रम था, जिसमें दोनों परिवारों और कुछ बेहद करीबी दोस्तों को ही बुलाया गया था। यह पूरा इवेंट मीडिया की नजरों से दूर रखा गया था ताकि खबर लीक न हो सके। फिलहाल, इस सगाई की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है, और कहा जा रहा है कि यह खबर तब तक गोपनीय रहेगी जब तक दोनों कलाकार खुद इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं करते।

विजय और रश्मिका थे एक रिश्ते में (Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna are engaged)

विजय और रश्मिका के रिश्ते की खबरें काफी समय से चर्चा में थीं। हालांकि, दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार नहीं किया, लेकिन वे कई बार साथ में देखे गए थे। दोनों को अक्सर रेस्टोरेंट में घूमते और छुट्टियों पर साथ जाते हुए देखा जाता था। उनके फैंस भी लंबे समय से इन दोनों के रिश्ते के बारे में अनुमान लगा रहे थे। अब सगाई की खबर ने इन सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है।

फरवरी में शादी के बंधन में बंधेंगे (Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Marriage)

सूत्रों की तरफ से ये भी खबर है कि कपल अगले साल यानी 2026 के फरवरी के महीने में शादी कर सकते हैं। हालांकि, अभी तक कोई तारीख तय नहीं हुई है। उम्मीद है कि जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा होगी, जिसके बाद फैंस को और भी जानकारी मिलेगी।

सिल्वर स्क्रीन पर सुपरहिट जोड़ी

विजय देवरकोंडा ने 'पेली चूपुलु', 'अर्जुन रेड्डी' और 'गीता गोविंदम' जैसी सुपरहिट फिल्मों से अपनी पहचान बनाई। वहीं, रश्मिका मंदाना ने 'पुष्पा' और 'एनिमल' जैसी पैन-इंडिया ब्लॉकबस्टर फिल्मों से 'नेशनल क्रश' का खिताब पाया। दोनों ने साथ में 'गीता गोविंदम' और 'डियर कॉमरेड' जैसी फिल्मों में काम किया है। खबरें हैं कि जल्द ही यह जोड़ी तीसरी बार फिर से बड़े पर्दे पर साथ नजर आएगी।

Published on:

04 Oct 2025 09:06 am

Hindi News / Entertainment / Tollywood / रश्मिका मंदाना- विजय देवरकोंडा ने दोस्तों और परिवार के सामने की सगाई! 2026 में लेंगे सात फेरे

