रश्मिका मंदाना- विजय देवरकोंडा ने दोस्तों और परिवार के सामने की सगाई! 2026 में लेंगे सात फेरे

विजय और रश्मिका के रिश्ते की खबरें काफी समय से चर्चा में थीं। हालांकि, दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार नहीं किया, लेकिन वे कई बार साथ में देखे गए थे। दोनों को अक्सर रेस्टोरेंट में घूमते और छुट्टियों पर साथ जाते हुए देखा जाता था। उनके फैंस भी लंबे समय से इन दोनों के रिश्ते के बारे में अनुमान लगा रहे थे। अब सगाई की खबर ने इन सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है।